Yamal prende una bandiera palestinese da un tifoso e la sventola sul bus scoperto: il gesto durante i festeggiamenti del Barcellona

Sui social sono diventate virali le immagini di Lamine Yamal, giovane fenomeno 18enne del Barcellona che, durante i festeggiamenti della squadra per la vittoria del campionato spagnolo, ha sventolato una bandiera palestinese dal tetto del bus scoperto che trasportava i giocatori. Una delle immagini è stata condivisa dallo stesso Yamal sul suo profilo Instagram. La bandiera era di proprietà di un tifoso che seguiva la parata del bus: mentre il tifoso in questione la stava sventolando, Yamal gli ha chiesto di passargliela e ha poi deciso di mostrarla dal tetto del bus scoperto. Sul tema è anche intervenuto l’allenatore del Barcellona Hansi Flick: “Non mi piace che Lamine si sia fatto vedere con la bandiera palestinese. Ho parlato con lui e, se vuole farlo… è una sua decisione. Ha 18 anni. È maggiorenne. Dobbiamo considerare cosa si aspettano le persone da noi, quello che ho visto ieri è stato molto emozionante. La gente era molto felice; siamo qui per giocare a calcio e per rendere felici le persone”.

Il calciatore – che oggi è alle prese con un infortunio – aveva già preso posizione su altri temi di attualità quando a marzo aveva condannato i cori islamofobi durante un’amichevole della nazionale spagnola contro l’Egitto. “Usare una religione come oggetto di scherno in campo vi rende delle persone ignoranti e razziste. Il calcio è per divertirsi, non per mancare di rispetto alle persone per ciò che sono o in cui credono”, aveva scritto allora sui social ricordando di essere musulmano.