Stagione finita per Lamine Yamal: infortunio al bicipite femorale. Il Barcellona: “Dovrebbe essere disponibile per i Mondiali”

Bruttissime notizie per il Barcellona, sospiro di sollievo per la Spagna in vista dei Mondiali. Gli esami a cui si è sottoposto Lamine Yamal hanno infatti evidenziato un brutto infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra che non gli consentirà più di scendere in campo con i blaugrana in questo finale di stagione, ma dovrebbe recuperare per i Mondiali. È quanto evidenziato dalla nota ufficiale del Barcellona arrivata in mattinata, dopo l’infortunio di ieri sera, nel corso del match tra la formazione di Flick e il Celta Vigo, vinto dalla formazione bluagrana, che rimane a +9 sul Real Madrid.

“Gli esami effettuati giovedì hanno confermato che Lamine Yamal, giocatore della prima squadra, ha riportato un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra. Il giocatore seguirà un piano di trattamento conservativo. Salterà il resto della stagione di campionato, ma dovrebbe essere disponibile per i Mondiali“, si legge nella nota ufficiale. Yamal si è fatto male nel match infrasettimanale in cui il Barcellona ha vinto per 1-0 proprio grazie al gol, su calcio di rigore, del talento spagnolo. Ed è proprio calciando il tiro dal dischetto che Yamal ha sentito tirare e dopo aver segnato si è accasciato, senza esultare, toccandosi il flessore.

Il 18enne è stato sostituito immediatamente e ha da subito tenuto in apprensione tifosi del Barcellona e soprattutto della nazionale spagnola, visto che tra meno di due mesi comincerà il Mondiale tra Stati Uniti, Messico e Canada. Una competizione in cui la Spagna è tra le selezioni favorite anche grazie e soprattutto all’apporto dell’esterno del Barcellona. “Dobbiamo accettarlo, non è facile, è una sfortuna perché Lamine è un giocatore molto importante per noi, proprio come lo è Joao (Cancelo, ndr, anche lui si è fatto male ma ha già recuperato, era solo una contusione). Spero che l’infortunio non sia troppo grave, ma sono preoccupato”, aveva spiegato Flick dopo la partita. Una brutta tegola per i blaugrana che però dopo l’eliminazione dalla Champions League, dovranno giocare soltanto le ultime sei partite di campionato e il vantaggio di 9 punti sul Real Madrid è più che rassicurante.