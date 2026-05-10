In giacca e cravatta, sul palco, si scatena all’evento di insediamento del governo a Budapest. Lui è Zsolt Hegedus, nuovo ministro della Salute dell’Ungheria. Dopo la vittoria di Peter Magyar contro Viktor Orban, aveva danzato, per festeggiare, e il suo balletto aveva fatto il giro di web e televisioni. Ieri ha replicato: balletto sfrenato, ripostato sui social da migliaia di persone, con la folla impazzita nella capitale ungherese.