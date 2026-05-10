Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 14:02

Flotilla, il racconto di Mantovani dalla Turchia: “Perché Israele ha rilasciato Thiago e Saif se pensa facciano parte di Hamas?”

di Redazione Esteri
Icona dei commenti (3)
Il racconto dell'inviato de il Fatto Quotidiano a bordo della Global Sumud Flotilla
Icona dei commenti Commenti

“C’è stato l’ennesimo warning del ministero degli Esteri israeliano. Ora parlano di ‘Flotilla della provocazione’, se non altro non usano più l’espressione ‘Flotilla di Hamas’. D’altro canto se fosse la Flotilla di Hamas non si spiegherebbe il rilascio dei due attivisti catturati in acque internazionali, Saif Abukeshek e Thiago Avila“. Lo ha detto l’inviato de il Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, ora ferma in Turchia e in attesa di ripartire per Gaza.

“Entrambi gli attivisti sono stati detenuti per una decina di giorni, interrogati per ore e ore, tenuti tutto il giorno con la luce accesa. Insomma, pratiche indegne di un Paese civile” ha aggiunto Mantovani. A breve l’assemblea degli equipaggi, la prossima partenza è ipotizzata per mercoledì prossimo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione