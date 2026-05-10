“C’è stato l’ennesimo warning del ministero degli Esteri israeliano. Ora parlano di ‘Flotilla della provocazione’, se non altro non usano più l’espressione ‘Flotilla di Hamas’. D’altro canto se fosse la Flotilla di Hamas non si spiegherebbe il rilascio dei due attivisti catturati in acque internazionali, Saif Abukeshek e Thiago Avila“. Lo ha detto l’inviato de il Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, ora ferma in Turchia e in attesa di ripartire per Gaza.

“Entrambi gli attivisti sono stati detenuti per una decina di giorni, interrogati per ore e ore, tenuti tutto il giorno con la luce accesa. Insomma, pratiche indegne di un Paese civile” ha aggiunto Mantovani. A breve l’assemblea degli equipaggi, la prossima partenza è ipotizzata per mercoledì prossimo.