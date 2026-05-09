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Esordio positivo per Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Mattia Bellucci agli Internazionali d’Italia. Delusione invece per Jasmine Paolini: esce di scena al terzo turno degli Internazionali. Il tabellone femminile segna anche un altro ko inatteso: fuori la numero uno al mondo Aryna Sabalenka.

Dopo essere diventato il primo al mondo a vincere cinque Masters 1000 di fila (Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid), Jannik Sinner ha battuto l’austriaco Sebastian Ofner in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Il leader della classifica Atp arrivava da una serie vincente di 23 match vinti e adesso punta all’unico Masters 1000 che ancora manca alla collezione. Contro l’austriaco, su un Centrale pieno come un uovo, l’esordio è stato sul velluto e privo di scossoni e difficoltà. Al terzo step dove affronterà il vincente della sfida tra Alexei Popyrin e Jakub Mensik.

Ottima prova per l’azzurro Flavio Cobolli: il tennista romano, numero 10 del ranking, si è imposto in due set sul francese Terence Atmane, numero 51 Atp, e conquista la seconda vittoria in carriera nel torneo di casa, con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-3, in un’ora e 46 minuti. Cobolli si giocherà un posto negli ottavi di finale con l’argentino Thiago Agustin Tirante, che ha eliminato la testa di serie numero 17 Cameron Norrie. Accede al terzo turno anche Mattia Bellucci: dopo il successo all’esordio su Roman Andres Burruchaga, il 24enne di Busto Arsizio, numero 80 del ranking, ha superato un altro argentino Tomas Martin Etcheverry in rimonta con il punteggio di 5-7 6-2 6-3 in due ore e 34 minuti . Il lombardo, al suo miglior risultato in carriera a Roma, per un posto agli ottavi se la giocherà con il lucky loser Martin Landaluce, che ha sconfitto in due set Marin Cilic con un doppio 6-4.

Saluta la terra battura di Roma Jasmine Paolini. Un anno dopo è un’altra storia e un altro destino: reduce da un inizio di stagione tutto in salita fatti di rari acuti, poche partite e diverse giornate storte, esce di scena al terzo turno degli Internazionali piegata più che dai colpi dell’avversaria, la belga Elise Mertens, da una tenuta psicologica e mentale che la sta tradendo e da una condizione fisica non ancora al suo vecchio livello. Vinto il primo set 6-4 giocando un tennis comunque solido e aggressivo, l’azzurra si era messa nelle condizioni migliori costruendosi chance per chiudere la partita con tre match point sul 6-5 ma altrettanti errori in sequenza hanno permesso alla rivale di rientrare in partita, portarla al tie break (perso dall’azzurra a 5) e invertire il piano inclinato fino all’inequivocabile 6-3 finale. Jasmine in conferenza a fine match è il volto della delusione che riesce faticosamente a mascherare: “Sto cercando di focalizzarmi sulla qualità, ogni volta mi alleno sull’aspetto fisico perché quello mi permetterà di avere un livello alto, oggi è stata una partita dura. Stavo giocando bene ma non ho sfruttato le mie chance, dovevo essere un po’ più lucida e fredda. Non aver fatto tante partite di questo livello non mi aiutato ma sto meglio rispetto a due o tre mesi fa, questo è importante”, ha dichiarato l’azzurra che ha impresso nella mente i tre errori nei match point che l’hanno fatta deragliare.

E il tabellone femminile perde subito un’altra protagonista. La campionessa bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno al mondo, è stata battuta a sorpresa in rimonta al terzo turno dalla testa di serie numero 26, la 36enne rumena Sorana Cirstea. La 28enne di Minsk ha ceduto per 2-6, 6-3, 7-5, in poco meno di due ore e un quarto di gioco. Qualche problema alla parte bassa della schiena per la bielorussa, costretta a chiamare un medical timeout nel terzo set. Cirstea – che ha annunciato il ritiro al termine della stagione – agli ottavi sfiderà la ceca Linda Noskova, 13esima forza del seeding e vittoriosa per 6-1, 6-3 sull’ucraina Oliynykova. Terra rossa amara agli Internazionali d’Italia al Foro Italico anche per lo statunitense Ben Shelton. La quinta testa di serie, dopo il bye al primo turno, è stato battuto 6-4, 6-7 (5-7), 6-3 dopo due ore e 17 minuti dal georgiano Nikoloz Basilashvili, proveniente dalle qualificazioni.