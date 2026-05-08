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Il Gran premio di Francia sul Bugatti Circuit di Le Mans è il quinto appuntamento della MotoGp 2026. Dopo Jerez, l’Aprilia è ancora davanti a tutti, sia nella classifica costruttori che nel mondiale piloti: Marco Bezzecchi, tre vittorie e un secondo posto nelle gare lunghe, guida con 11 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin. Le altre, Ducati in primis, sono chiamate a inseguire, ma a Le Mans c’è un fattore che potrebbe rimescolare ogni ragionamento: la pioggia, attesa proprio per il weekend del 9 e 10 maggio.

Il padrone di casa Johann Zarco su Honda Lcr ha firmato il miglior tempo nelle prequalifiche. Alle sue spalle una pattuglia di Ducati: Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia e Alex Marquez. Non c’è il fratello Marc Marquez, rimasto clamorosamente fuori dai 10 e costretto sabato a partire dalla Q1. Bene anche la Honda ufficiale di Joan Mir, poi le Aprilia di Martin e di Bezzecchi. A chiudere la top ten Rins, Ogura e Acosta.

MotoGP, Gp Francia 2026: dove vedere in diretta tv e streaming

Dove vedere tutti gli appuntamenti del Gp di Francia? Tutto il weekend viene trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky (il canale di riferimento è Sky Sport MotoGP, 208), oltre che in streaming su Sky Go e Now. Il Gran Premio degli Usa è visibile anche in chiaro su TV8 (e in streaming su tv8.it), che trasmetterà in diretta qualifiche e Sprint del sabato, mentre le gare della domenica saranno disponibili in differita.

Sabato 9 maggio 2026

Prove libere 3 Moto3 08:40-09:10: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now

Prove libere 3 Moto2 09:25-09:55: Moto2: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now

Prove libere 3 MotoGp 10:10-10:40: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now

Qualifiche MotoGP 10:50-11:30: diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8

Qualifiche Moto3 12:45-13:25: diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8

Qualifiche Moto2 13:40-14:20: diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8

Gara Sprint MotoGP 15:00: diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8

Domenica 10 maggio 2026

Warm Up MotoGP 09:40-09:50: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now

Gara Moto3 alle 11:00: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now

Gara Moto2 alle 12:15: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now

Gara MotoGP alle 14:00: diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now

MotoGP, Gp Francia 2026: dove vedere la replica in differita

Le gare del Gp di Francia sono disponibili anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming su tv8.it, ma in differita nella giornata di domenica. TV8 trasmetterà invece in diretta nella giornata di sabato le qualifiche delle tre classi e la Sprint della MotoGP.

Domenica 10 maggio 2026

Gara Moto3 alle 14:00 su TV8 e in streaming su tv8.it

Gara Moto2 alle 15:15 su TV8 e in streaming su tv8.it

Gara MotoGP alle 17:00 su TV8 e in streaming su tv8.it