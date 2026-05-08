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Ultimo aggiornamento: 6:40

Global Sumud Flotilla, 31 imbarcazioni sono ripartite da Creta. Destinazione Turchia e poi Gaza

di Alessandro Mantovani
Global Sumud Flotilla, 31 imbarcazioni sono ripartite da Creta. Destinazione Turchia e poi Gaza
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La Flotilla è ripartita all’alba, le 31 barche navigano da Ierapetra verso la punta est di Creta, da lì prenderanno per nord est verso Marmaris in Turchia navigando per lo più in acque greche vicino alle isole di Carpantos e Rodi. Prevedono di arrivare in un giorno e mezzo.

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