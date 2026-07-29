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Il Milan con una nota ufficiale ha smentito le voci circolate in rete sulla morte di Franco Baresi, leggenda del club e della Nazionale. AC Milan “smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia“.

A diffondere la notizia della presunta morte di Baresi sono stati alcuni quotidiani, compreso Il Corriere della Sera, che dopo pochi minuti ha cancellato l’articolo. Nel frattempo, però, si erano già moltiplicati i messaggi di cordoglio sui social, compreso quello del ministro e leader della Lega Matteo Salvini, noto tifoso milanista, che a sua volta poi ha rimosso il post da Facebook.

Nella sua nota il Milan scrive: “Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento“.

Baresi, 66 anni, aveva subito circa un anno fa l’asportazione di un nodulo polmonare. Nell’agosto 2025 il Milan aveva comunicato che la nodulazione era stata individuata durante alcuni controlli di routine. Baresi era stato quindi sottoposto a un intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva, concluso senza complicazioni. Successivamente uno specialista oncologo gli aveva prescritto un ciclo di immunoterapia di consolidamento. “Mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma”, aveva scritto l’ex capitano ringraziando il club e i tifosi per il sostegno.