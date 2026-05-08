Giro d’Italia, brutta caduta prima della volata: gruppo bloccato. A Burgos vince Magnier: è la prima maglia rosa

La prima maglia rosa del Giro d’Italia 2026 va a Paul Magnier. Il francese della Soudal Quick-Step ha vinto in volata la prima tappa dell’edizione 109, da Nessebar a Burgos, in Bulgaria. Era tra i più attesi fra le ruote veloci, non ha tradito le aspettative, mostrandosi il più brillante allo sprint. Il più vicino è stato il danese Tobias Lund Andresen, terzo invece Ethan Vernon. Fuori dal podio di giornata Jonathan Milan: il velocista azzurro era considerato il favorito in volata, ma ha pagato lo stress e le tensioni della prima volata, che ha vissuto di continui strappi e spallate. Buon sesto posto infine per Giovanni Lonardi, l’altro italiano a chiudere in top ten.

La prima tappa, su un percorso di 147 chilometri, è stata caratterizzata dalla fuga del duo formato da Manuel Tarozzi e lo spagnolo Diego Sevilla, sempre tenuti sotto controllo dal gruppo. Le vere emozioni sono arrivate nel finale, con la consueta bagarre per prendere le prime posizioni e una brutta caduta ad appena circa 500 metri dal traguardo, quando i ciclisti viaggiavano a oltre 50 km/h. Diversi corridori sono rimasti a terra, bloccando di fatto la strada a quasi tutto il gruppo. I pochi rimasti davanti sono coloro che si sono giocati la vittoria. Sono finiti a terra anche Dylan Groenewegen e Kaden Groves: non ci sono ancora notizie sulle loro condizioni.

A 22 anni Magnier coglie già la sua 27esima vittoria da professionista. È il secondo francese a indossare la maglia rosa in questo millennio: prima di lui ci era riuscito solo Bruno Armirail nel 2023. Domani, sabato 9 maggio, dovrà provare a difenderla nella seconda tappa di questo Giro: la Burgas-Veliko Tarnovo, 221 km attraverso le valli dei Balcani e la catena montuosa che percorre la Bulgaria nella parte centrale. Ci sono tre Gran premi della montagna, l’ultimo a -11 km dal traguardo: 3,9 km al 6,8% di pendenza media con punte del 14%. Sembra una tappa per le fughe e per gli attaccanti: la classifica potrebbe subire le prime vere variazioni.