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Ultimo aggiornamento: 12:13

Andrea Pellegrino vince nonostante il tifo contro degli scommettitori: cosa è successo agli Internazionali

di Redazione Sport
Il 29enne pugliese entra per la prima volta nel tabellone principale di Roma battendo il 20enne Landaluce: il successo e la dedica ai disturbatori in tribuna
Andrea Pellegrino vince nonostante il tifo contro degli scommettitori: cosa è successo agli Internazionali
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Una doppia vittoria per Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese, numero 155 del mondo, ha conquistato per la prima volta il tabellone principale degli Internazionali d’Italia. Nell’ultimo turno di qualificazione sulla terra rossa di Roma ha battuto in tre set – 6-3, 2-6, 6-2 in 2 ore e 12 minuti – lo spagnolo Martin Landaluce, n. 94 Atp. Una battaglia epica, contro un 20enne in rampa di lancio che era arrivato fino ai quarti di Miami. Eppure Pellegrino ha prevalso, nonostante il tifo contro del pubblico di casa: anche agli Internazionali sono arrivati gli scommettitori.

È un fenomeno ormai tristemente noto nel tennis. Alcune persone si presentano in tribuna per tentare di disturbare il giocatore contro cui hanno scommesso. Sembra proprio quello che è accaduto sul campo numero 2 del Foro Italico. Alcuni spettatori infatti esultavano in maniera chiaramente esagerata ai punti di Landaluce e agli errori di Pellegrino. Un atteggiamento che potrebbe essere semplicemente maleducato, ma che diventa sospetto, visto che queste persone non erano spagnole.

Nel terzo set Pellegrino ha infatti cominciato a discutere animatamente con questo gruppo di tifosi, che avevano un accento più romano che spagnolo. La lite è scoppiata quando il tennista azzurro ha perso il servizio, andando sotto 3 a 1. Poi è riuscito comunque a rimontare e a vincere il match: un successo con dedica proprio agli scommettitori. Pellegrino così domani, giovedì 7 maggio, giocherà per la prima volta nel main draw degli Internazionali: sarà un derby azzurro, contro il 22enne Luca Nardi.

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