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Ultimo aggiornamento: 11:06

Internazionali d’Italia, si parte con ben 9 italiani in campo: c’è anche la giovane promessa Cinà | Programma e dove vedere in tv

di Redazione Sport
Il 20enne palermitano affronta Alexander Blockx, mentre Matteo Arnaldi sfida Jaume Munar. Sette le donne azzurre in campo: spicca il derby Pigato-Grant
Internazionali d’Italia, si parte con ben 9 italiani in campo: c’è anche la giovane promessa Cinà | Programma e dove vedere in tv
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In tantissimi attendono l’esordio di Jannik Sinner, che avverrà con molta probabilità nella giornata di sabato, ma oggi gli Internazionali d’Italia a Roma entrano nel vivo. Dopo le qualificazioni e un martedì con soltanto qualche partita del tabellone femminile, oggi – 6 maggio – è il momento dei primi match del primo turno del tabellone maschile e tanti altri del femminile. Primi turni ricchissimi di italiani, che saranno ben nove oggi in campo: 2 nel tabellone maschile, 7 nel tabellone femminile.

Tra gli uomini tocca a Matteo Arnaldi, reduce dalla bella vittoria in finale contro Hurkacz al Challenger in Sardegna, che sfiderà Jaume Munar, un tennista sempre ostico sulla terra battuta. In serata scende in campo anche Andrea Cinà, classe 2007 che ha ricevuto una wild card, promessa del tennis italiano, e sfida il belga Blockx, altro giovane che si sta mettendo in evidenza nelle ultime settimane.

Entrambi giocheranno sul Centrale. Per quanto riguarda il tabellone femminile, sempre sul Campo Centrale Lucrezia Stefanini affronta Jelena Ostapenko, Elisabetta Cocciaretto invece sfida Sinja Kraus. Sulla BNP Paribas Arena invece in scena il derby italiano tra Lisa Pigato e Tyra Caterina Grant, mentre Noemi Basiletti affronta Ajla Tomljanovic. Sulla Supertennis Arena Federica Urgesi se la deve vedere con Viktorija Golubic, infine Nuria Brancaccio contro Taylor Townsend.

Internazionali d’Italia, gli italiani in campo oggi

TABELLONE MASCHILE

  • Matteo Arnaldi-Jaume Munar
  • Federico Cinà-Alexander Blockx

TABELLONE FEMMINILE

  • Lucrezia Stefanini-Jelena Ostapenko
  • Elisabetta Cocciaretto-Sinja Kraus
  • Lisa Pigato-Tyra Grant
  • Noemi Basiletti-Ajla Tomljanovic
  • Viktorija Golubic-Federica Urgesi
  • Taylor Townsend-Nuria Brancaccio

Il programma completo

CAMPO CENTRALE

Dalle 11:00

[WC] Lucrezia STEFANINI ITA vs Jelena OSTAPENKO LAT

Non prima delle 13:00

Hubert HURKACZ POL vs Yannick HANFMANN GER
[WC] Matteo ARNALDI ITA vs Jaume MUNAR ESP

Non prima delle 19:00

Elisabetta COCCIARETTO ITA vs [Q] Sinja KRAUS AUT

Non prima delle 20:30

[WC] Federico CINÀ ITA vs Alexander BLOCKX BEL

BNP PARIBAS ARENA

Dalle 11:00

Jenson BROOKSBY USA vs Sebastian BAEZ ARG
[WC] Lisa PIGATO ITA vs [WC] Tyra Caterina GRANT ITA

Non prima delle 14:00

[LL] Lilli TAGGER AUT vs Maria SAKKARI GRE
[Q] Pablo CARRENO BUSTA ESP vs Alejandro TABILO CHI
[Q] Noemi BASILETTI ITA vs [LL] Ajla TOMLJANOVIC AUS

SUPERTENNIS ARENA

Dalle 11:00

Zhizhen ZHANG CHN vs Daniel ALTMAIER GER
Viktorija GOLUBIC SUI vs [Q] Federica URGESI ITA
[Q] Taylor TOWNSEND USA vs [WC] Nuria BRANCACCIO ITA
[Q] Jesper DE JONG NED vs Nuno BORGES POR
Karolina PLISKOVA CZE vs Jessica BOUZAS MANEIRO ESP

PIETRANGELI

Dalle 11:00

Alexandra EALA PHI vs Magdalena FRECH POL
Alexandre MULLER FRA vs Botic VAN DE ZANDSCHULP NED
Jan-Lennard STRUFF GER vs [Q] Francisco COMESANA ARG
Katie BOULTER GBR vs Eva LYS GER
[Q] Jacob FEARNLEY GBR vs Giovanni MPETSHI PERRICARD FRA

COURT 13

Dalle 11:00

Fabian MAROZSAN HUN vs Vit KOPRIVA CZE
[Q] Leolia JEANJEAN FRA vs Beatriz HADDAD MAIA BRA
Peyton STEARNS USA vs Janice TJEN INA
[Q] Dalma GALFI HUN vs [Q] Anastasia POTAPOVA AUT
Marton FUCSOVICS HUN vs [Q] Dino PRIZMIC CRO

COURT 1

Dalle 11:00

Damir DZUMHUR BIH vs Adrian MANNARINO FRA
Katerina SINIAKOVA CZE vs Lois BOISSON FRA
Laura SIEGEMUND GER vs Sara BEJLEK CZE
Aleksandar VUKIC AUS vs [Q] Patrick KYPSON USA
Caty MCNALLY USA vs Daria KASATKINA AUS

COURT 2

Dalle 11:00

Panna UDVARDY HUN vs [Q] Alina KORNEEVA
Camilo UGO CARABELLI ARG vs Aleksandr SHEVCHENKO KAZ
Yulia PUTINTSEVA KAZ vs Tereza VALENTOVA CZE
Yuliia STARODUBTSEVA UKR vs [Q] Simona WALTERT SUI
Oksana SELEKHMETEVA vs [Q] Rebeka MASAROVA SUI

COURT 14

Dalle 11:00

Magda LINETTE POL vs Tatjana MARIA GER
Marco TRUNGELLITI ARG vs Zachary SVAJDA USA
Solana SIERRA ARG vs [Q] Tamara KORPATSCH GER

Dove vedere gli Internazionali d’Italia a Roma in tv e streaming (anche in chiaro)

Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253. Inoltre il torneo WTA sarà visibile su SuperTennis HD e un match del torneo ATP sarà visibile in chiaro su TV8 HD: oggi tocca a Matteo Arnaldi e Jaume Munar. Diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV per l’ATP, SuperTenniX per la WTA, tv8.it per un match ATP.

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