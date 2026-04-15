La Procura di Trani apre un’inchiesta per omicidio colposo: nel mirino dirigenti e tecnici comunali. Disposte autopsia e consulenze per chiarire cause e responsabilità

Nell’inchiesta sulla morte di Alicia Amoruso, la studentessa di 12 anni travolta e uccisa da un grosso pino sradicato dal vento lunedì scorso a Bisceglie, la Procura di Trani ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone. Si tratta di dipendenti comunali, tra dirigenti, funzionari tecnici e istruttori, tutti appartenenti alla Ripartizione Pianificazione, Programmi e Infrastrutture e allo Sportello Patrimonio, Demanio e Attività Manutentive. L’ipotesi di reato è concorso in omicidio colposo. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati contestualmente al conferimento degli incarichi per gli accertamenti tecnici irripetibili, passaggi necessari per consentire alle difese di nominare eventuali consulenti di parte.

Il pubblico ministero Francesco Chiechi, titolare delle indagini, ha fissato per oggi il conferimento della consulenza ingegneristico-tecnica, affidata agli ingegneri Giuseppe Colangelo e Andrea Pugliese. A seguire, sarà conferito l’incarico per l’autopsia al medico legale Davide Ferorelli, che eseguirà l’esame presso il Policlinico di Bari. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del crollo dell’albero e ricostruire con precisione la dinamica dell’evento che ha portato al decesso della bambina.

Nel frattempo, emergono anche le polemiche. Il gruppo di cittadinanza attiva “Spazio civico” ha ricordato come già a gennaio fossero state segnalate situazioni di rischio legate ad alberi pericolanti in città, anche nella zona di via Veneziano, dove si è consumata la tragedia nei pressi della scuola media frequentata dalla vittima. “In questo momento così drammatico ci stringiamo alla famiglia”, hanno dichiarato gli attivisti, scegliendo “il silenzio come forma di rispetto” ma ribadendo implicitamente l’allarme lanciato mesi fa.