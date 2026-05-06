A Roma spuntano adesivi omofobi contro Sinner: la polemica per la finale degli Internazionali e l’orario del derby

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Cinque Masters 1000 consecutivi, numero uno per distacco, uno stato di forma impressionate. A Roma c’è curiosità per l’esordio di Jannik Sinner agli Internazionali e tutti attendono la sua prima partita. Tutti, o quasi. Perché martedì 5 maggio, a Roma e vicino al Foro Italico, sono apparsi adesivi con offese omofobe nei confronti del tennista italiano: “Sinner fro**o” e “Sinner rottonc*lo” si legge nelle stampe in questione.

A denunciare l’accaduto è stato il giornalista di La7 Andrea Prandi, che ha pubblicato su X le foto degli adesivi apparsi nella zona dei campi del Foro Italico e dello stadio Olimpico. Sugli sticker c’è il nome di Sinner con i due insulti omofobi, insieme al “lupetto”, storico simbolo della Roma, e alla firma “Cane Sciorto”, sigla che non rimanda a gruppi noti né a rivendicazioni riconoscibili. Il motivo? Non c’è nulla di certo, ma l’impressione è che Sinner sia ‘vittima‘ indiretta della polemica che si è scatenata negli ultimi giorni per la concomitanza tra la finale degli Internazionali di Roma e il derby calcistico tra la stessa Roma e la Lazio, entrambi in programma domenica 17 maggio. Per questo motivo la partita di calcio si giocherà con molta probabilità domenica 17 maggio alle 12:30, unico slot che oggi sembra disponibile per la partita.

E siccome Sinner è il favorito assoluto per la vittoria finale – e quindi anche per raggiungere la finale – qualcuno ha pensato bene di bersagliarlo con insulti omofobi per “protestare” contro l’orario del derby, già criticato da Maurizio Sarri – allenatore della Lazio – che ha minacciato di sedersi in panchina, alzarsi e andare via dopo pochi minuti se l’orario dovesse essere confermato.