Thuram chiama Calhanoglu in diretta: “C’è gente incazzata con noi sai? Hanno fatto un premio per quelli che vincono i big match”

L'attaccante nerazzurro continua a essere l'anima della festa nerazzurra dopo la vittoria dello scudetto: "Non hai capito, adesso faccio tutto con i miei occhiali: gioco, mi alleno, tutto. Anche al Mondiale vado con gli occhiali"

Che fosse l’anima della festa dello scudetto nerazzurro si era già capito nell’anno della seconda stella, il 2024. Ma Marcus Thuram – dopo aver trascinato l’Inter allo scudetto con i suoi gol, soprattutto nelle ultime partite – adesso continua a divertire i tifosi con i suoi festeggiamenti dopo il 21esimo scudetto. Prima in campo al fischio finale, poi nello spogliatoio, nella festa privata e al Duomo, adesso anche in live su Instagram.

L’attaccante francese infatti ha prima invitato diversi tifosi a partecipare alla live per poco tempo, poi ha invitato Hakan Calhanoglu, divertito dalla live del compagno: “C’è gente incazzata con noi sai? L’Inter è vecchia, non vince i big match, dicono”, ha esordito Thuram parlando con Calhanoglu. “Hanno fatto un premio per quelli che vincono i big match”, ha continuato scherzando e ridendo in diretta con il compagno.

Poi è tornato serio: “C’è gente cattiva che mi fa male al cuore, sono contento di questo scudetto. Io posso capire che tifi un’altra squadra, ma questa cattiveria con noi non la capisco. C’è gente molto cattiva fuori dal mondo Inter. C’è gente che vuole vederci morire”. Momento di serietà durato 30 secondi, poi è tornato a scherzare: “Non hai capito, adesso faccio tutto con i miei occhiali: gioco, mi alleno, tutto. Anche al Mondiale vado con gli occhiali“. L’attaccante francese è rimasto in diretta per più di mezz’ora, scherzando e ridendo con i compagni di squadra (Dumfries, oltre a Calhanoglu) ma anche con diversi tifosi, invitati all’interno della live. Poi la promessa: “Vi richiamo tutti stasera per le 20:30”. E da qui al 17, giorno della parata con il bus scoperto dopo Inter-Verona e la consegna della coppa, la festa sarà ancora lunga: dirige Thuram.