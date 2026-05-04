Internazionali: Berrettini sulla strada di Sinner, Musetti dalla parte di Djokovic | Il tabellone di Roma

Neanche il tempo di festeggiare l’ennesimo trionfo di Jannik Sinner, che è già tempo di accendere le luci sul Foro Italico: domani, martedì 5 maggio, cominciano gli Internazionali d’Italia 2026. A Roma si parte dal Wta 1000, il torneo femminile vinto un anno fa da Jasmine Paolini. Il giorno dopo toccherà ai primi match del Masters 1000. La grande attesta è per Sinner: al numero 1 del mondo manca solo Roma per completare la bacheca dei titoli 1000. Senza Carlos Alcaraz, è il grande favorito, nonostante le fatiche di Madrid. Oggi è stato definito quale potrà essere il suo percorso fino alla finale di domenica 17 maggio. Così come sono stati sorteggiati i tabelloni degli Internazionali.

Il tabellone maschile di Roma

Nell’iconica cornice di Piazza del Popolo, è stata la tennista polacca Iga Swiatek ha comporre il quadro del Masters 1000 di Roma. Sinner, dopo il bye del primo turno, esordirà al secondo contro il vincente della sfida tra l’austriaco Sebastian Ofner e l’americano Alex Michelsen. Possibile già un derby azzurro al terzo turno: il numero 1 potrebbe trovare Matteo Berrettini oppure il ceco Jakub Mensik. Agli ottavi possibile incrocio con uno tra l’americano Frances Tiafoe e il francese Arthur Fils, mentre ai quarti i pericoli sulla carta saranno Andrej Rublev e Ben Shelton. In semifinale possibile incrocio con Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Joao Fonseca o Flavio Cobolli.

Il numero 2 azzurro, Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8, si trova invece dall’altra parte del tabellone: esordio al secondo turno contro il vincente del match tra il francese Giovanni Mpetshi Perricard e un qualificato. Tabellone non semplice per il carrarino, che potrebbe trovare sulla sua strada anche il norvegese Casper Ruud, già finalista a Roma, e il ceco Jiri Lhecka contro cui ha perso a Madrid. Nei quarti di finale, poi, Musetti potrebbe affrontare Novak Djokovic, numero 3 del seeding.

I primi turni dei tennisti azzurri

(1) Sinner bye (poi Ofner o Michelsen)

Popyrin vs Berrettini

Sonego vs Buse

Nardi vs qualificato

Bautista Agut vs Maestrelli

Burruchaga vs Bellucci

(10) Cobolli bye (poi Bergs o Atmane)

Tirante vs Cadenasso

(8) Musetti bye (poi Mpetshi Perricard o qualificato)

Arnaldi vs Munar

(18) Darderi bye (poi Hurkacz o Hanfmann)

Cinà vs Blockx

I potenziali quarti di finale

Per Sinner: Rublev o Shelton

Per Cobolli: Auger-Aliassime, Fonseca o Vacherot

Per Musetti: Djokovic, Humbert o Kachanov

Per Darderi: De Minaur, Jodar o Bublik

Il tabellone femminile di Roma

Sorteggiato come detto anche il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2026. Attenzione particolare per l’azzurra Jasmine Paolini, numero 8 del mondo e campionessa in carica al Foro Italico. Paolini, dopo il bye nel primo turno, esordirà al secondo contro la vincente del match tra la rumena Jacqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Agli ottavi di finale Paolini potrebbe incrociare la russa Mirra Andreeva, finalista a Madrid, mentre ai quarti il pericolo si chiama Coco Gauff, mentre in semifinale potrebbe incrociare la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka.

Per quanto riguarda le altre azzurre, Elisabetta Cocciaretto esordirà contro una qualificata, mentre Lucrezia Stefanini se la vedrà contro la lettone Jelena Ostapenko. Una qualificata attende l’azzurra Nuria Brancaccio, mentre Lucia Bronzetti affronterà all’esordio l’americana McCartney Kessler. In programma anche il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant, mentre Jennifer Ruggeri esordirà contro la tennista turca Zeynep Sönmez. Infine per Martina Trevisan c’è l’australiana Talia Gibson.