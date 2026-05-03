Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 22:40

“L’Italia difende Israele dai tentativi dell’Ue di imporre sanzioni”: il ministro di Netanyahu soddisfatto della linea del governo Meloni

di Redazione Esteri
Il capo della diplomazia israeliana loda anche altri Paesi guidati dalla destra: "Macron ha cercato di portare il mondo al riconoscimento della Palestina ma Germania, Corea, Giappone e altri non l'hanno appoggiato"
“L’Italia difende Israele dai tentativi dell’Ue di imporre sanzioni”: il ministro di Netanyahu soddisfatto della linea del governo Meloni
Icona dei commenti Commenti

L’Italia, nonostante tutte le difficoltà, sta difendendo Israele dai tentativi di imporgli sanzioni in seno all’Ue“. Ne è convinto il ministro degli Esteri del governo Netanyahu Gideon Saar che ha parlato così in un’intervista televisiva su Canale 14, molto vicino – per non dire house organ informale – della destra israeliana. “Dobbiamo capire questo – risponde all’anchorman che gli pone una domanda sull’Italia – L’Italia, nonostante tutte le difficoltà, sta difendendo Israele dai tentativi di imporgli sanzioni in seno all’Ue. E per questo motivo, l’opposizione in Italia sta prendendo di mira il governo, dicendo: state collaborando con Israele, e quindi ne siete responsabili. E ogni caso come questo è un disastro per noi. Noi dobbiamo capire che anche se vogliamo mantenere alleati e amici, dobbiamo anche ascoltarli. Ma non abbiamo pagato alcun prezzo, abbiamo fatto ciò che dovevamo raggiungere”. Il ministro non ha chiarito in cosa Israele abbia “ascoltato” i suoi alleati finora.

Saar nell’intervista ha fatto riferimento in particolare ai Paesi che hanno governi di destra, come l’Italia appunto. “Macron ha cercato di avvicinare il mondo intero al riconoscimento di uno Stato palestinese – dice ancora -. In Germania, in Italia, in Corea del Sud, in Giappone, a Singapore, in Nuova Zelanda non hanno appoggiato questa iniziativa. Noi abbiamo ottenuto dei successi”.

Come si ricorderà – dopo la carneficina di Israele in Libano – una ventina di giorni fa il governo Meloni ha sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele. Non è mai stato ben chiarito cosa significa “sospensione del rinnovo“. Più concreto e trasparente invece il no dell’Italia nell’ultima riunione dei ministri degli Esteri dell’Ue: insieme alla Germania si è opposta alle richieste di Paesi come Spagna, Irlanda e Slovenia di sospendere l’accordo commerciale tra Unione Europea e Israele.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione