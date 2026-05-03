“L’Italia, nonostante tutte le difficoltà, sta difendendo Israele dai tentativi di imporgli sanzioni in seno all’Ue“. Ne è convinto il ministro degli Esteri del governo Netanyahu Gideon Saar che ha parlato così in un’intervista televisiva su Canale 14, molto vicino – per non dire house organ informale – della destra israeliana. “Dobbiamo capire questo – risponde all’anchorman che gli pone una domanda sull’Italia – L’Italia, nonostante tutte le difficoltà, sta difendendo Israele dai tentativi di imporgli sanzioni in seno all’Ue. E per questo motivo, l’opposizione in Italia sta prendendo di mira il governo, dicendo: state collaborando con Israele, e quindi ne siete responsabili. E ogni caso come questo è un disastro per noi. Noi dobbiamo capire che anche se vogliamo mantenere alleati e amici, dobbiamo anche ascoltarli. Ma non abbiamo pagato alcun prezzo, abbiamo fatto ciò che dovevamo raggiungere”. Il ministro non ha chiarito in cosa Israele abbia “ascoltato” i suoi alleati finora.

Saar nell’intervista ha fatto riferimento in particolare ai Paesi che hanno governi di destra, come l’Italia appunto. “Macron ha cercato di avvicinare il mondo intero al riconoscimento di uno Stato palestinese – dice ancora -. In Germania, in Italia, in Corea del Sud, in Giappone, a Singapore, in Nuova Zelanda non hanno appoggiato questa iniziativa. Noi abbiamo ottenuto dei successi”.

Come si ricorderà – dopo la carneficina di Israele in Libano – una ventina di giorni fa il governo Meloni ha sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele. Non è mai stato ben chiarito cosa significa “sospensione del rinnovo“. Più concreto e trasparente invece il no dell’Italia nell’ultima riunione dei ministri degli Esteri dell’Ue: insieme alla Germania si è opposta alle richieste di Paesi come Spagna, Irlanda e Slovenia di sospendere l’accordo commerciale tra Unione Europea e Israele.