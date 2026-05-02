Il Napoli pareggia a Como, l’Inter è ancora più vicina allo scudetto: cosa serve per diventare campioni d’Italia

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Il Napoli pareggia a Como e permette all’Inter di avvicinarsi sempre di più alla festa scudetto. Ormai da un paio di settimane non è più una questione di “se“, ma di “quando” per la squadra di Cristian Chivu e questo sembra essere davvero il weekend giusto. Al “Sinigaglia” di Como finisce 0-0 tra la formazione di Cesc Fabregas e quella di Antonio Conte. Una partita comunque piacevole, con il Como che ha sfiorato il gol in più occasioni nel primo tempo e il Napoli che ha colpito il palo a 5 dalla fine con Politano. Un punto comunque positivo per la squadra di Conte in ottica Champions, meno per i lombardi.

A beneficiarne maggiormente è però appunto l’Inter, che ora non sarà più obbligata a vincere contro il Parma. Anche in caso di pareggio infatti i nerazzurri saranno campioni d’Italia aritmeticamente, a prescindere dal risultato del Milan.

In questo momento infatti l’Inter ha 9 punti di vantaggio sul Napoli, con una partita in meno. In caso di pareggio diventerebbero 10 con sole tre giornate (e quindi 9 punti a disposizione) da giocare. Il Milan è invece fermo a 67: vincendo, salirebbe a 70.

In sintesi, l’Inter vince lo scudetto se:

Vince contro il Parma, a prescindere dal risultato di Sassuolo-Milan

Pareggia contro il Parma, a prescindere dal risultato di Sassuolo-Milan

La lotta Champions

Discorso scudetto a parte, dove ormai è solo una questione di aritmetica, per il Napoli è un punto importante in ottica Champions. La squadra di Conte sale così a 70 punti in classifica, con il Milan dietro a 67, con una partita in meno. Ma il pareggio contro il Napoli complica e non poco i piani Champions del Como, che al momento è a quota 62 punti con la Juve a 64 e una partita in meno. I bianconeri giocheranno in casa con il Verona già retrocesso: in caso di successo, si porterebbero a +5 sulla formazione lombarda. A 3 giornate dalla fine sarebbe un margine complicato da recuperare. La Roma invece ha l’opportunità di sorpasso proprio sul Como: in caso di successo i giallorossi si porterebbero a 64 punti.