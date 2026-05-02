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Ultimo aggiornamento: 13:18

La lezione di Zanardi, quando diceva: “Lo sport non fa sconti, non c’è modo di nascondersi”

di Redazione Sport
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Le sue parole - attualissime anche oggi - sono una lezione di vita ed esprimono tutto il suo amore per lo sport
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“Lo sport è importante per tutti. Perché quando trovi il modo di appassionarti a ciò che devi fare per portare a casa piccoli risultati che ti fanno venire voglia di rilanciare e di vedere dove puoi arrivare, alla fine impari a vivere“. Così diceva Alex Zanardi, ex pilota di F1 e campione paralimpico scomparso oggi a 59 anni.

Zanardi è stato un simbolo di coraggio e tenacia, una fonte di ispirazione e un punto di riferimento. Le sue parole sono una lezione di vita ed esprimono tutto il suo amore per lo sport: “Ciò che accade in una giornata di sport si dilata in un’intera esistenza. Per questo dico che lo sport non fa sconti, non c’è modo di nascondersi, nello sport devi fare“. Concetti che risultano anche oggi più attuali che mai.

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