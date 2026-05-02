“Come l’intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi“. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in un messaggio rendo omaggio al campione scomparso oggi all’età di 59 anni. Il capo dello Stato ne ricorda le gesta sportive che lo hanno reso una leggenda e un esempio, ma anche le doti umane che lo hanno trasformato in un personaggio universale, una fonte di ispirazione.

“Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo“, ricorda Mattarella. Poi il presidente della Repubblica conclude: “La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Esprimo alla famiglia la vicinanza della Repubblica”.

Se il mondo dello sport oggi piange la scomparsa del suo campione, anche tantissime figure della politica hanno reso omaggio a Zanardi. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X ha scritto: “L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, lucidità e una forza d’animo fuori dal comune. Con i suoi risultati sportivi, con il suo esempio e con la sua umanità, ha dato a tutti noi molto più di una vittoria: ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai. A nome mio e del Governo rivolgo un pensiero commosso e la più sincera vicinanza alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Grazie di tutto, Alex”.

“La scomparsa di Alex Zanardi lascia un vuoto profondo nello sport italiano e nel cuore di tutto il Paese. Con la sua forza, la sua tenacia e la sua umanità ha saputo trasformare le prove più dure della vita in un messaggio di coraggio e speranza per tutte e tutti. È stato un esempio straordinario di dignità, determinazione e amore per la vita. Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze mie personali e di tutta la comunità del Partito Democratico”, ha scritto una nota la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.