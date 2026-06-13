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Da fenomeno del calcio mondiale a cliente qualunque di un supermercato americano. Lamine Yamal è stato protagonista di una scena insolita che ha fatto rapidamente fatto il giro dei social e dei media internazionali a pochi giorni dell’esordio della Spagna ai Mondiali 2026. Il talento del Barcellona è stato infatti avvistato all’interno di un Walmart di Fort Oglethorpe, in Georgia, durante uno dei momenti di libertà concessi alla nazionale spagnola. Niente eventi promozionali, fotografi ufficiali o iniziative organizzate: semplicemente una spesa come quella di milioni di persone ogni giorno.

Le immagini, pubblicate da Espn e dal New York Post, mostrano il giovane fuoriclasse mentre percorre le corsie del supermercato e successivamente nel parcheggio, intento a spingere un carrello particolarmente carico. Una scena che ha inevitabilmente attirato l’attenzione di clienti e curiosi, sorpresi nel vedere uno dei calciatori più forti e celebri del pianeta alle prese con la spesa quotidiana. L’episodio arriva a pochi giorni dall’inizio del cammino della Spagna nel Mondiale, che debutta ad Atlanta lunedì 15 giugno contro Capo Verde alle ore 18 italiane.