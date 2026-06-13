Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 15:04

Lamine Yamal fa la spesa in un supermercato in Georgia: il video con il carrello da Walmart

di Redazione Sport
Con il carrello pieno in giro tra le corsie e poi nel parcheggio: la star della Spagna come un cliente qualunque a pochi giorni dal debutto ai Mondiali
Lamine Yamal fa la spesa in un supermercato in Georgia: il video con il carrello da Walmart
Icona dei commenti Commenti

Da fenomeno del calcio mondiale a cliente qualunque di un supermercato americano. Lamine Yamal è stato protagonista di una scena insolita che ha fatto rapidamente fatto il giro dei social e dei media internazionali a pochi giorni dell’esordio della Spagna ai Mondiali 2026. Il talento del Barcellona è stato infatti avvistato all’interno di un Walmart di Fort Oglethorpe, in Georgia, durante uno dei momenti di libertà concessi alla nazionale spagnola. Niente eventi promozionali, fotografi ufficiali o iniziative organizzate: semplicemente una spesa come quella di milioni di persone ogni giorno.

Le immagini, pubblicate da Espn e dal New York Post, mostrano il giovane fuoriclasse mentre percorre le corsie del supermercato e successivamente nel parcheggio, intento a spingere un carrello particolarmente carico. Una scena che ha inevitabilmente attirato l’attenzione di clienti e curiosi, sorpresi nel vedere uno dei calciatori più forti e celebri del pianeta alle prese con la spesa quotidiana. L’episodio arriva a pochi giorni dall’inizio del cammino della Spagna nel Mondiale, che debutta ad Atlanta lunedì 15 giugno contro Capo Verde alle ore 18 italiane.

Video thumbnail

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione