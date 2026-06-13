F1, super Russell a Barcellona: è in pole position davanti a un ottimo Hamilton e Antonelli. Leclerc va a muro | La griglia di partenza

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Ci si aspettava una reazione da parte sua ed è arrivata. George Russell conquista la pole del Gp di Barcellona, settima prova del Mondiale, e lancia un segnale. Sul circuito del Montmelò, il pilota britannico della Mercedes con il tempo di 1’14″679 ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton di soli 64 millesimi (gran terzo settore per il britannico), terzo tempo per il leader del mondiale Kimi Antonelli, per la prima volta in stagione fuori con la sua Mercedes dalla prima fila. Russell partirà così in pole position nella gara prevista per domani, 14 giugno, alle ore 15.

A muro l’altra Ferrari di Charles Leclerc, finito contro le barriere nel suo primo tentativo in Q3. Partirà decimo in griglia. Non è un periodo facile per Leclerc, che era in lizza per giocarsi la pole position. Il pilota, dopo l’impatto in curva 4, sta bene ma è stato trasportato per gli accertamenti al Centro Medico del circuito. Leclerc è reduce da un incidente lo scorso weekend a Montecarlo. Quarto invece Lando Norris davanti a Verstappen e Hadjar. Per Russell si tratta della terza pole della stagione, la settima consecutiva della Mercedes. Poi Piastri, Lawson e Hulkenberg a chiudere la top 10 davanti a Leclerc.

“Domani siamo in una buona posizione per poter lottare. In ogni weekend siamo almeno 4 decimi dietro la Mercedes, stavolta siamo così vicini, a meno di un decimo, e questo dimostra il gran lavoro in fabbrica. Un grazie ai tecnici di Maranello, bisogna continuare a spingere e a sviluppare la macchina. Sono sicuro che riusciremo a dare ancora più potenziale alla vettura per domani“, ha dichiarato Hamilton dopo l’ottimo secondo posto.

F1, La griglia di partenza del Gp di Barcellona

1 George Russell Mercedes (Q3)

2 Lewis Hamilton Ferrari (Q3)

3 Kimi Antonelli Mercedes (Q3)

4 Lando Norris McLaren (Q3)

5 Max Verstappen Red Bull Racing (Q3)

6 Isack Hadjar Red Bull Racing (Q3)

7 Oscar Piastri McLaren (Q3)

8 Liam Lawson Racing Bulls (Q3)

9 Nico Hulkenberg Audi (Q3)

10 Charles Leclerc Ferrari (Q3)

11 Arvid Lindblad Racing Bulls (Q2)

12 Gabriel Bortoleto Audi (Q2)

13 Pierre Gasly Alpine (Q2)

14 Oliver Bearman Haas F1 Team (Q2)

15 Franco Colapinto Alpine (Q2)

16 Carlos Sainz Williams (Q2)

17 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q1)

18 Alexander Albon Williams (Q1)

19 Sergio Perez Cadillac (Q1)

20 Valtteri Bottas Cadillac (Q1)

21 Lance Stroll Aston Martin (Q1)

22 Fernando Alonso Aston Martin (Q1)

F1 GP Barcellona 2026: dove vederlo in tv e streaming

Il Gran Premio MSC Cruises de Barcelona-Catalunya 2026, in programma sul circuito di Montmelò, viene trasmesso in diretta su Sky (il canale di riferimento è Sky Sport F1, canale 207) ed è disponibile anche in mobilità tramite Sky Go e in streaming per gli abbonati alla piattaforma Now. Il weekend è visibile anche su TV8, che propone in chiaro e in differita le qualifiche del sabato e la gara della domenica.