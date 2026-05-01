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Ultimo aggiornamento: 14:11

Suora francese aggredita a Gerusalemme, le immagini dell’agguato in pieno giorno sul mone Sion – Video

di Redazione Esteri
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Arrestato l'uomo che ha aggredito la religiosa: si tratta di un israeliano di 36 anni che ha prima buttato a terra la suora, poi l'ha presa a calci
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È stato diffuso il video dell’aggressione a una suora francese di 48 anni, ricercatrice alla Scuola biblica e archeologica francese di Gerusalemme (EBAF), avvenuta lo scorso martedì sul monte Sion, non lontano dal Cenacolo.

La donna di 48anni ha subìto un agguato da parte di un uomo, un israeliano di 36anni, che l’ha prima buttata a terra con forza e poi presa a calci. A fermare la brutale aggressione è stato un turista intervenuto dopo pochi attimi.

La religiosa è stata ferita al volto e ricoverata in ospedale: l’aggressore è stato arrestato mercoledì, come fatto sapere anche dal ministro degli Esteri israeliano che ha parlato di atto “vergognoso.

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