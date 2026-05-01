Orari F1, Gp Miami: si riparte da Antonelli leader | Dove vedere in tv e streaming qualifiche, Sprint e gara (Sky, Now, TV8)

Dopo oltre un mese di pausa, la Formula 1 riaccende i motori con il Gp di Miami 2026 e lo fa con un dato che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrato fantascienza: in testa al Mondiale c’è un italiano. Kimi Antonelli, 19 anni, guida la classifica con 72 punti dopo le prime tre gare, davanti al compagno di squadra George Russell (63) e a Charles Leclerc su Ferrari (49). Un avvio di stagione tutt’altro che interlocutorio, nonostante la sensazione diffusa di un campionato ancora “in attesa di decollare”, complice la prima tripletta di gare disputata in orari notturni e una lunga sosta che ha spezzato il ritmo.

In realtà, il 2026 ha già mostrato il suo volto: un nuovo ciclo regolamentare che divide appassionati e addetti ai lavori, tra chi apprezza l’aumento dei sorpassi e chi storce il naso davanti a dinamiche sempre più complesse nella gestione dell’energia. Proprio per questo, durante la pausa, team e Federazione sono intervenuti con alcune correzioni tecniche per rendere le monoposto più aggressive e ridurre le situazioni di rischio in gara. Intanto, sul piano sportivo, la Mercedes ha imposto il proprio dominio iniziale, ma gli aggiornamenti attesi a Miami potrebbero rimescolare le carte.

E al centro di tutto c’è proprio Antonelli: leader inatteso ma tutt’altro che casuale, chiamato ora a confermarsi sotto pressione. Il giovane italiano ha sfruttato la pausa per lavorare soprattutto sulle partenze, suo punto debole, e arriva in Florida con la consapevolezza di poter continuare a sorprendere. Anche perché, tra Sprint e gara, il weekend di Miami mette subito in palio punti pesanti.

F1, Gp Miami 2026: dove vederlo in diretta tv e streaming

Dove vedere tutti gli appuntamenti del Gp di Miami? Il weekend sul circuito cittadino americano sarà trasmesso integralmente in diretta per gli abbonati a Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Sky Go e per gli abbonati alla piattaforma Now. Una parte del programma sarà visibile anche in chiaro su TV8 e in streaming su Tv8.it: la Sprint e le qualifiche del sabato saranno trasmesse in diretta gratis, mentre la gara della domenica sarà disponibile solo in differita.

Venerdì 1 maggio 2026

Prove libere ore 18: diretta TV su Sky Sport F1 e Now

Qualifiche Sprint ore 22.30: diretta TV su Sky Sport F1 e Now

Sabato 2 maggio 2026

Gara Sprint ore 18: diretta TV su Sky Sport F1 e Now, anche in chiaro su TV8

Qualifiche ore 22: diretta TV su Sky Sport F1 e Now, anche in chiaro su TV8

Domenica 3 maggio 2026

Gara ore 22: diretta TV su Sky Sport F1 e Now

F1, Gp Miami 2026: dove vedere le repliche in differita

La Sprint e le qualifiche del Gp di Miami saranno visibili anche in diretta gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it. Le qualifiche Sprint e la gara della domenica sono invece visibili gratis solo in differita. La replica della Qualifica Sprint è prevista sabato alle ore 16.05, mentre la gara della domenica sarà riproposta in differita nella tarda serata.

Sabato 2 maggio

Qualifiche Sprint ore 16.05: su TV8 e in streaming su tv8.it

Domenica 3 maggio

Gara ore 23.30: su TV8 e in streaming su tv8.it