“Cavò gli occhi alla compagna”: uomo condannato a 9 anni e 6 mesi di carcere

Le condotte violente sarebbero avvenute nei confronti della convivente nell’appartamento dove vivevano nel nord Brindisino e sarebbero andate avanti per oltre 10 anni

Maltrattamenti e violenze erano andate avanti per dieci anni. Un lunghissimo periodo durante il quale, in un’occasione, l’uomo era arrivato a cavare gli occhi della compagna con i pollici. Era il marzo 2022 e, quel giorno, la figlia minorenne chiese l’intervento delle forze dell’ordine.

Ora, a quattro anni di distanza, il tribunale di Brindisi lo ha condannato, in primo grado, a 9 anni e sei mesi di reclusione. Era accusato di maltrattamenti contro famigliari, violenza privata, sequestro di persona, lesioni personali gravissime, rapina e violenza sessuale.

Le condotte violente nei confronti della convivente sarebbero avvenute nell’appartamento dove vivevano nel nord Brindisino e sarebbero andate avanti per oltre 10 anni, secondo quanto ricostruito durante le indagini.

L’episodio di violenza più cruento, quello degli occhi cavati, sarebbe avvenuto in seguito a una denuncia presentata dalla donna ai carabinieri per i precedenti maltrattamenti. Il pubblico ministero, Giovanni Marino, aveva chiesto nei confronti dell’uomo una condanna di 13 anni di reclusione. Il collegio giudicante ha però escluso l’aggravante di aver agito con sevizia, crudeltà e la recidiva.