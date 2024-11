La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per maltrattamenti e tentata sottrazione di minori in merito alla vicenda di Nessy Guerra, la 25enne di Sanremo bloccata da mesi in Egitto insieme alla sua bambina di un anno e mezzo dopo aver lasciato il marito, che per vendetta aveva diffuso video e foto dell’ex compagna per screditarla, arrivando perfino a denunciarla in Egitto per adulterio e prostituzione. L’inchiesta, affidata al pm Alberto Landolfi, è stata avviata dopo le denunce presentate dall’avvocata Agata Armanetti, legale della donna. L’ex marito di Nessy, Tamer Hamouda, 35 anni, risulta indagato.

Nei giorni scorsi l’avvocata Armanetti ha anche presentato un’altra denuncia per revenge porn, accusando Hamouda di aver utilizzato video intimi della donna presso le autorità egiziane per farla incriminare per adulterio. Le autorità egiziane, in un primo grado di giudizio, hanno deciso di affidare la custodia della bambina alla nonna paterna. Tuttavia attualmente la minore si trova con la madre e i nonni materni in una località segreta fornita dalla Farnesina, poiché Hamouda avrebbe tentato di rapire la figlia.

Nel frattempo Tamer Hamouda è stato arrestato dopo che è stato emesso un mandato di cattura internazionale e la conferma della condanna a due anni, 11 mesi e 27 giorni per maltrattamenti, stalking e violenza sessuale contro un’altra donna. La Procura Generale di Genova ha richiesto l’estradizione, ma il processo potrebbe richiedere tempi lunghi.