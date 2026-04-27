Due gol nei primi sette minuti da titolare in Serie A: l’incredibile storia di Paul Mendy, 19enne del Cagliari costato 15mila euro

Aveva giocato solo spezzoni, ma Pisacane ha deciso di schierarlo dal primo minuto contro l'Atalanta. Il club sardo l'ha scovato da un club di Serie B senegalese e l'ha blindato fino al 2031

Due gol in sette minuti. All’esordio da titolare in Serie A. Contro l’Atalanta. È l’incredibile storia di Paul Mendy, attaccante senegalese di 19 anni del Cagliari che contro il club bergamasco ha vissuto un esordio dal primo minuto speciale. Mendy ha infatti segnato due reti: una al primo minuto, la seconda all’ottavo, permettendo ai suoi di partire subito con un vantaggio di due reti in una sfida decisiva per la salvezza dei sardi e per la qualificazione in Champions League per quanto riguarda l’Atalanta.

14 gol e tre assist in 28 partite con la Primavera del Cagliari, poi Pisacane – che lo conosceva benissimo dai tempi della Primavera – gli ha concesso 17 minuti contro il Napoli all’esordio in Serie A, altri 30 tra Sassuolo e Cremonese, poi 33 contro l’Inter. Fino a quando il tecnico dei sardi non ha deciso di schierarlo titolare nel delicato match del lunedì pomeriggio contro l’Atalanta. Risultato: doppietta in sette minuti e Unipol Domus impazzito per il nuovo gioiellino del futuro. E pensare che Mendy è arrivato a febbraio 2025 dal AS Bambey per una cifra contenuta di 15mila euro.

Chi è Paul Mendy: ruolo, caratteristiche e carriera

Prima punta mancina, Mendy è un attaccante che riesce a unire la rapidità alla sua forza fisica per superare gli avversari in velocità e in dribbling. Classico prototipo di un attaccante moderno, Mendy partecipa alla manovra della sua squadra viste le buone qualità tecniche che possiede. Pisacane l’ha osservato, coccolato e l’ha mandato in campo quando l’ha ritenuto necessario. E lui l’ha ripagato con una straordinaria doppietta. Un profilo che il Cagliari si tiene stretto e in cui crede: lo dimostra il rinnovo di qualche settimana fa fino al 2031, arrivato dopo quello dell’altro giovane di prospettiva Trepy. Il Cagliari ha scovato Mendy nella seconda serie senegalese: considerando quanto fatto fin qui dal ragazzo, è un colpo notevole da parte del club sardo.