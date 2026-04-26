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Ultimo aggiornamento: 15:17

MotoGp, Alex Marquez interrompe il dominio di Bezzecchi (2°) e vince a Jerez. Out Bagnaia | Ordine d’arrivo e classifica

di Redazione Sport
Altra gara senza punti per il Marc Marquez, scivolato senza conseguenze nel terzo giro appena dopo esser stato sorpassato dal fratello. Ritiro a metà gara anche per l’altra Ducati ufficiale dell'italiano
MotoGp, Alex Marquez interrompe il dominio di Bezzecchi (2°) e vince a Jerez. Out Bagnaia | Ordine d’arrivo e classifica
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Alex Marquez domina il Gran Premio di Spagna a Jerez valido per il mondiale di MotoGp e riporta la Ducati del Team Gresini sul gradino più alto del podio. Lo spagnolo ha trionfato davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi (che interrompe la striscia di tre vittorie nei primi tre gran premi) e alla Ducati del Team VR46 di Fabio Di Giannantonio. Altra gara senza punti per Marc Marquez, scivolato senza conseguenze nel terzo giro appena dopo esser stato sorpassato dal fratello. Ritiro a metà gara anche per l’altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, alle prese con un problema tecnico sulla sua Desmosedici.

Per Alex Marquez si tratta del secondo successo consecutivo in Spagna. Quarta piazza per l’altra Aprilia di Jorge Martin, nella top ten anche Enea Bastianini, ottavo e migliore tra i piloti Ktm. In classifica mondiale Bezzecchi rinforza il primato portandosi a +11 su Martin, terza piazza per Di Giannantonio a 30 punti di distacco. Marc Marquez resta fermo a 57 puni, a meno 44 dal leader. Il prossimo appuntamento con il motomondiale è in programma a Le Mans.

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