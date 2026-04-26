Insegnante, 31 anni, californiano. L'uomo che ha attentato alla vita del tycoon è laureato al CalTech, lavorava nella didattica e nel gaming. Indagini dell’FBI e prima udienza fissata lunedì

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Il sospettato della sparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca è stato identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, residente a Torrance, in California. La notizia, inizialmente riportata dall’Associated Press, è stata arricchita da nuovi dettagli diffusi dalla CNN sulla base di fonti delle forze dell’ordine. Secondo quanto emerso, Allen lavorava sia come insegnante sia come sviluppatore di videogiochi. Un profilo LinkedIn riconducibile al suo nome lo descrive come docente part-time presso C2 Education, dove nel dicembre 2024 era stato premiato come “insegnante del mese”, riconoscimento confermato anche da contenuti pubblicati sui social dell’azienda.

Dal punto di vista accademico, si era laureato in ingegneria meccanica al California Institute of Technology (CalTech) nel 2017, per poi proseguire gli studi in informatica alla California State University-Dominguez Hills, completandoli lo scorso anno. Inoltre, secondo i registri della Federal Election Commission citati dalla CNN, nell’ottobre di due anni fa avrebbe effettuato una donazione di 25 dollari alla campagna presidenziale di Kamala Harris.

L’uomo avrebbe ammesso di aver tentato di colpire membri dell’amministrazione Trump, come riportato dai media statunitensi. Il presidente Donald Trump ha pubblicato su Truth un’immagine che mostra il fermo del sospettato all’interno del Washington Hilton, sede dell’evento, oltre a video di sorveglianza in cui si vede un uomo oltrepassare i controlli di sicurezza prima dell’intervento degli agenti. Trump ha definito Allen “una persona molto malata”.

Le autorità ritengono che abbia agito da solo: era armato con pistole e coltelli, secondo quanto dichiarato dal sindaco di Washington, Muriel Bowser. Il procuratore federale Jeanine Pirro ha annunciato l’incriminazione per reati legati alle armi da fuoco e per aggressione. Durante l’attacco un agente è stato colpito a distanza ravvicinata, ma è salvo grazie al giubbotto antiproiettile. Nel frattempo, agenti dell’FBI sono stati visti all’esterno di un’abitazione a Torrance collegata al sospettato. Allen dovrebbe comparire in tribunale lunedì.