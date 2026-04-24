Dopo Parigi nel 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo nel 2026, l'azzurro cerca il successo anche alla Caja Magica: un'impresa che non avrebbe precedenti. In campo anche Musetti contro Hurkacz

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Dopo il disastro del primo giorno – con quattro italiani su quattro eliminati al primo turno – l’Italia del tennis vuole riscatto a Madrid con i due big. Oggi, venerdì 24 aprile, è infatti il giorno sia di Jannik Sinner che di Lorenzo Musetti, che fanno il loro esordio nel torneo madrileno. Dopo il bye del primo turno, i due scendono in campo al secondo: il numero uno al mondo sfida il francese Benjamin Bonzi, mentre Musetti se la vedrà contro Hubert Hurkacz in un primo turno tosto.

Il campione altoatesino comincia così la caccia al quinto Masters 1000 consecutivo dopo quelli di Parigi nel 2025, poi Indian Wells, Miami e Montecarlo nel 2026. Sarebbe un record: mai nessuno è infatti riuscito nell’impresa. Non ci sarà Carlos Alcaraz, ancora alle prese con un problema al polso dopo Barcellona: il murciano rischia di saltare l’intera stagione su terra rossa. Musetti invece vuole trovare continuità dopo un periodo condizionato dagli infortuni. L’azzurro ha giocato un buon torneo a Barcellona, perdendo però contro Fils – poi finalista – ai quarti di finale.

I precedenti tra Sinner e Bonzi

Jannik Sinner e Benjamin Bonzi si sfideranno per la quarta volta in carriera. Sono infatti tre i precedenti tra i due, tutti vinti da Sinner. Il primo è quello del 2022 al Roland Garros (l’unico su terra rossa), vinto dall’altoatesino per 3-0 nei set. Poi gli ultimi due sono arrivati nel 2022 a Indian Wells (vittoria in tre set per Sinner) e nel 2023 a Rotterdam, dove l’azzurro vinse ancora in tre set. Ora il secondo incontro su terra rossa, il quarto complessivo con Sinner che vuole mantenere la propria imbattibilità.

Madrid 2026, quando gioca Sinner contro Bonzi

La sfida tra Jannik Sinner e Benjamin Bonzi si gioca oggi venerdì 24 aprile 2026 sul “Manolo Santana”, il campo principale di Madrid. La sfida è la terza a partire dalle 11 e non si giocherà prima delle 16, come si legge sul sito ufficiale del torneo madrileno. Prima di Sinner ci sono due singolari femminili: quello tra Qinwen Zhang e Sofia Kenin e a seguire quello tra Elena–Gabriela Rusa ed Elena Rybakina. Lorenzo Musetti scende in campo sull'”Arantxa Sanchez”, il campo numero uno, alle ore 11 come primo match contro Hubert Hurkacz.

Madrid 2026, dove vedere Sinner-Bonzi in tv e streaming

La partita tra Jannik Sinner e Benjamin Bonzi, valida per il secondo turno dell’Atp di Madrid 2026, è visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now. Non è prevista la trasmissione in chiaro.