L'uomo è considerato a capo di una gang che agiva a Roma Nord. Il colpo al centro dell’inchiesta risale all’11 dicembre 2024. Il processo è con rito abbreviato

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Sei anni e mezzo di carcere: è questa la richiesta di condanna avanzata dai pubblici ministeri nei confronti di Tancredi Antoniozzi, figlio del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. Il 23enne è accusato di rapina, tentata estorsione e tentata violenza privata: secondo la ricostruzione della procura di Roma, era a capo di una banda attiva nei furti di orologi di lusso, in particolare di Rolex.

La gang agiva principalmente a Roma Nord ed era composta da giovani che prendevano di mira principalmente coetanei, figli della “Capitale bene”. Le azioni sarebbero state strutturate: c’era la scelta delle vittime, che avveniva attraverso i social, quindi la banda le pedinava e poi arrivavano i colpi. A giostrare il tutto, ad avviso degli inquirenti, era proprio Antoniozzi, che era già diventato noto alle cronache in precedenza per un altro episodio legato a un controllo dei carabinieri. Una vicenda per la quale ha patteggiato 8 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale.

Nell’ambito dell’inchiesta sui furti di Rolex, era lui, sostiene la procura, che avrebbe individuato la vittima di uno dei colpi al centro delle indagini e che avrebbe poi seguito la rapina all’interno di un’automobile, quindi avrebbe tentato di estorcere – come riporta La Repubblica – 8mila euro al giovane per riconsegnare il Rolex Daytona da 20mila euro che gli era stato sottratto durante il colpo avvenuto in via Cavalier d’Arpino, ai Parioli.

“Mi studio dove abitano, me le seguo il pomeriggio, quando escono dalla palestra per fargli poi le rapine (…) sto gasato oggi”, dice Antoniozzi, mostrando “spregiudicatezza”, in un’intercettazione riportata dal giudice per le indagini Emanuela Attura nell’ordinanza di applicazione della misura cautelare con la quale il ventenne finì ai domiciliari un anno fa. Alcuni giorni dopo la rapina, tuttavia, uno dei membri della gang aveva deciso di raccontare tutto alla procura svelando sia il colpo del dicembre 2024 che un tentativo fallito a causa della presenza di passanti e telecamere.

Ora tutti gli imputati sono a giudizio e hanno scelto il rito abbreviato. La pena più alta è stata chiesta proprio per Antoniozzi. David Cesarini, considerato l’uomo che materialmente compì la rapina, rischia una condanna a 6 anni, mentre per Michael Giuliano, che contattò con un pretesto la vittima, la procura ha chiesto 3 anni e quattro mesi. Per il quarto della gang, Manuel Fiorani, l’uomo che raccontò tutto ai pubblici ministeri, è stata invocata una pena a 3 anni e nove mesi. La sentenza di primo grado è attesa entro l’estate.