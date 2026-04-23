Sinner e Nadal al Bernabeu per un doppio “galattico”: Florentino Perez fa il giudice di sedia

In attesa di affrontare Benjamin Bonzi nel primo match ufficiale al Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner è tornato in campo oggi, giovedì 23 aprile, ma non alla Caja Magica. Il campione azzurro infatti si è allenato in un campo “speciale” e con ospiti “galattici”. Sinner ha infatti giocato un match di doppio – puro intrattenimento, ovviamente – al “Santiago Bernabeu” (stadio del Real Madrid) con Rafa Nadal, Jude Bellingham e Thibaut Courtois. Una location d’eccezione, con Sinner che in coppia con Jude Bellingham ha sfidato Rafa Nadal e Thibaut Courtois. Arbitro? Florentino Perez, presidente del Real Madrid, seduto sul seggiolino del giudice di sedia.

Sinner si è infatti ritrovato ad ‘allenarsi‘ in un campo costruito all’interno dello stadio Bernabeu, in compagnia di alcuni vecchi e nuovi amici. Accanto a lui, a giocare un doppio inimmaginabile, c’era appunto Jude Bellingham, centrocampista dei Blancos, mentre dall’altra parte della rete si trovava il portiere belga Thibaut Courtois e nientemeno che Rafa Nadal, ex leggendario tennista spagnolo e grande tifoso del Real Madrid. In tanti avrebbero preferito anche Carlos Alcaraz presente, ma il tennista spagnolo ha dato forfait nel torneo madrileno per un infortunio al polso che rischia di compromettere la sua intera stagione su terra rossa.

Perez ha regalato a Sinner una maglia del Real Madrid, prima di una foto di gruppo destinata a restare nella storia del torneo. A fine partita ecco anche la tennista polacca Iga Swiatek, mentre Nadal ha condiviso alcune foto sul proprio profilo Instagram: “Grazie Masters 1000 di Madrid e Real Madrid. È stato molto speciale godersi questa vista unica al Bernabeu”. Una giornata di festa al “Bernabeu” che rimarrà impressa negli appassionati spagnoli di tennis.