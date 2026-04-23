Le invincibili di Conegliano: ottavo scudetto di fila, Milano ko nella finale-show del volley femminile

La squadra di coach Santarelli, guidata da Wolosz e De Gennaro, è di nuovo campione d'Italia: Haak devastante, alla Vero Volley non bastano i 24 punti di Egonu

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Conegliano non si ferma più. La Prosecco Doc A. Carraro Imoco conquista il nono scudetto della sua storia, l’ottavo consecutivo, confermandosi ancora una volta la squadra dominante della pallavolo femminile italiana. Il trionfo arriva in Gara 4 della finale contro la Numia Vero Volley Milano, battuta 0-3 all’Allianz Cloud con i parziali di 17-25, 22-25, 22-25, al termine di una serie chiusa sul 3-1.

È l’ennesima dimostrazione di forza di una squadra che continua a riscrivere la storia. Il successo vale il trentunesimo trofeo complessivo e il secondo stagionale, suggellando un cammino quasi perfetto: appena due sconfitte tra regular season e playoff, entrambe contro Milano. Un dominio netto, costruito sulla continuità e sulla capacità di reagire, come dimostrato dopo il ko in Gara 3.

La partita decisiva ha raccontato ancora una volta la superiorità delle venete guidate da coach Daniele Santarelli. Dopo un avvio equilibrato, Conegliano ha subito imposto il proprio ritmo, volando sul 3-9 nel primo set e chiudendo senza affanni sul 17-25 grazie a una Isabelle Haak devastante. Il copione non cambia nei set successivi: Milano prova a restare agganciata con Paola Egonu, top scorer del match con 24 punti, e con Lanier, ma le pantere mantengono sempre il controllo nei momenti chiave. Nel secondo parziale le lombarde risalgono fino al -2, ma una giocata di classe di Wolosz manda ancora Haak a segno per il 22-25. Nel terzo set Milano tenta l’ultimo assalto, arrivando fino al 20-21, ma Conegliano non trema: è ancora l’opposta svedese, MVP della gara e delle finali con 19 punti, a chiudere i conti sul 22-25 che vale lo scudetto.

Accanto a Haak, brillano anche le prove di Gabi, Fahr e Chirichella, mentre De Gennaro e Wolosz guidano con la consueta esperienza e qualità. Per il libero è il nono scudetto personale, per la palleggiatrice l’ottavo: simboli di un ciclo vincente che non accenna a fermarsi.

Milano esce sconfitta ma a testa alta. Dopo aver riaperto la serie in Gara 3, la squadra di Lavarini non riesce a completare la rimonta, nonostante la spinta dei 5296 spettatori. La stagione delle meneghine si chiude comunque con un secondo posto e la Supercoppa in bacheca.

A celebrare l’impresa di Conegliano è anche il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris: “Con la conquista del nono Scudetto, l’ottavo consecutivo, la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano scrive una nuova pagina di storia, superando i titoli della Foppapedretti Bergamo e mettendo nel mirino il primato degli undici successi della Teodora Ravenna”.

Un dominio che non si limita ai trofei ma riflette la crescita dell’intero movimento, sempre più seguito anche fuori dal campo. E per Conegliano la stagione non è ancora finita: all’orizzonte c’è la Final Four di Champions League, ultimo obiettivo per completare un’altra annata da leggenda di una squadra (quasi) invincibile.