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Ultimo aggiornamento: 15:52

Nuova accusa per il 16enne fermato per l’uccisione di Gabriele Vaccaro. Indagati per omissione di soccorso altri quattro ragazzi

di Redazione Giustizia
Pavia - Contestato anche il tentato omicidio per lo studente di origini egiziane. Si cerca ancora l'arma del delitto. Giovedì attesa l'udienza di convalida del fermo all’istituto Beccaria di Milano
Nuova accusa per il 16enne fermato per l’uccisione di Gabriele Vaccaro. Indagati per omissione di soccorso altri quattro ragazzi
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Nuovo sviluppo sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, ucciso nelle notte tra sabato e domenica scorsa in un parcheggio di Pavia. Lo studente di 16 anni di origini egiziane accusato di aver ucciso il 25enne di Favara (Agrigento), dovrà ora rispondere anche dell’accusa di tentato omicidio nei confronti di uno degli amici della vittima, Cristian Giallombardo. Il presunto omicida si trova in custodia cautelare all’istituto Beccaria di Milano, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattina del 23 aprile.

Giallombardo era presente al momento della colluttazione avvenuta intorno alle 3.30 di notte nel parcheggio dell’area Cattaneo, vicino al centro città. Per gli agenti della Squadra mobile di Pavia, il ragazzino lo ha colpito a un polmone con lo stesso oggetto usato per uccidere Vaccaro. Per la ferita riportata, l’amico della vittima era stato ricoverato all’ospedale San Matteo in prognosi riservata ma le sue condizioni al momento sono stabili. Nello stesso ospedale è morto all’alba di domenica Vaccaro, a causa di un taglio alla base del collo che gli ha provocato un’emorragia interna.

Gli inquirenti hanno accusato lo studente di tentato omicidio perché la ferita inferta all’amico della vittima è potenzialmente mortale. Gli altri quattro giovani che erano con lui nel parcheggio, tre maggiorenni e un 17enne, sono stati denunciati per omissione di soccorso. Una terza accusa contestata anche al presunto omicida che durante l’interrogatorio alla Questura di Pavia ha raccontato della fuga in macchina con gli amici. Agli agenti il 16enne ha anche spiegato di aver colpito Vaccaro dopo essere stato aggredito per primo. Non ha però specificato il tipo di arma usata, dicendo solo di averla lanciata nell’area intorno al parcheggio. Gli investigatori, coordinati dal commissario Andrea Lenoci, la stanno ancora cercando perché setacciando la non hanno trovato niente.

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