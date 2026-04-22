Dalla Champions con la Roma ad autista di Uber: la seconda vita di Max Tonetto

Fino a qualche anno fa percorreva la fascia sinistra dello stadio Olimpico più e più volte a partita. Oggi continua a macinare chilometri, ma sul Grande Raccordo Anulare e a bordo di un Uber. È la nuova vita di Max Tonetto, ex terzino sinistro che ha giocato dal 2006 al 2010 con la maglia della Roma dopo una lunga carriera in Serie A con le maglie di Sampdoria e Lecce tra le tante. Non è la storia già sentita di un campione in rovina che decide di reinventarsi per continuare a vivere, ma l’esatto contrario.

A riportarlo è Repubblica, che spiega il perché Max Tonetto abbia deciso di mettersi alla guida di un Uber. L’ex Serie A ha deciso aprire una società di Ncc (noleggio con conducente). Per ottenere tutti i permessi, tra i requisiti richiesti c’è anche quello di accumulare un certo numero di ore di guida. E allora Tonetto ha deciso di mettersi alla guida. Ma il suo profilo Uber è già andato virale su X: d’altronde chi non vuole fare un viaggio per Roma con chi ha giocato in Champions League proprio con la maglia giallorossa.

Motivo per cui il profilo in questione vanta già 191 corse effettuate. Per chi decide quindi di cercare una macchina per le strade di Roma – per necessità o per comodità – potrebbe trovarsi di fronte Max Tonetto e di conseguenza parlare di derby, aneddoti di spogliatoio e di partite all’Olimpico. E con un tifoso qualsiasi dell’As Roma, ma con chi quella maglia l’ha indossata anche in partite prestigiose, come per esempio in quel Roma–Arsenal in Champions League nel 2008/09, quando i giallorossi furono eliminati proprio per un suo errore nella lotteria dei rigori.