Salvini vecchio cuore rossonero: il ministero rinnova l’abbonamento a Sky Calcio e Sport per 1.188 euro

Che sia una sua grande passione, causa anche di qualche inciampo mediatico in passato, era cosa nota. Ma che, addirittura, fosse necessario avere la possibilità di non perdersi neanche un minuto delle partite del Milan era una cosa finora ignota. Matteo Salvini, evidentemente, non riesce proprio a stare lontano dalla sua squadra del cuore o forse più semplicemente dal calcio e dagli altri sport.

Così, come rivelato da Domani, lo scorso 21 gennaio, l’ufficio di gabinetto “del Sig. Ministro” ha segnalato “l’esigenza di procedere al rinnovo della sottoscrizione dell’abbonamento per l’anno 2026″ alla pay-tv Sky. Il pacchetto? “Vetrina+sport+calcio”.

L’impatto della spesa, va detto, è modico, una goccia nel mare: 1.188 euro. Ma resta la particolarità della spesa, legata alla visione di partite della Serie A, delle coppe europee e di tutti gli altri sport a disposizione nel bouquet di Sky attraverso l’abbonamento solitamente destinato a bar e ristoranti.

Salvini, del resto, è noto per essere un tifoso sfegatato del Milan. Spesso è apparso in tribuna al Meazza per seguire le partite dei rossoneri e, quando era ministro dell’Interno, partecipò anche alla festa della Curva Sud all’Arena civica.

In quell’occasione, venne immortalato mentre stringeva la mano a Luca Lucci, all’epoca plenipotenziario della tifoseria organizzata del Milan e già noto alle forze dell’ordine, poi diventato uno dei principali imputati – poi condannati – nel processo “Doppia Curva” sulle due associazioni a delinquere esistenti tra gli ultras rossoneri e quelli dell’Inter. Non solo: negli scorsi giorni è stato condannato a 18 anni e 8 mesi per narcotraffico ed è anche considerato il mandante del tentato omicidio di Enzo Anghinelli.