Il Bayern Monaco domenica ha battuto per 4 a 2 lo Stoccarda conquistando il titolo di campione di Germania per la 35esima volta. L’esito finale non è nulla di nuovo in Bundesliga: per i bavaresi è il 13esimo successo negli ultimi 14 anni. La vera novità riguarda il come, perché Kompany ha creato una squadra spettacolare: con 109 gol in 30 partite (media di 3,6 a match) il Bayern ha il miglior attacco della storia tedesca e segna a valanga, come hanno dimostrato Guerreiro, Jackson, Davis e Kane nella vittoria che vale matematicamente il titolo con quattro giornate d’anticipo.

Il Bayern Monaco mercoledì gioca la semifinale di Coppa di Germania contro il Bayer Leverkusen, l’unica squadra capace di spezzare il dominio nell’ultimo decennio. Ora il grande obiettivo dei bavaresi, inutile nasconderlo, è il Triplete. Ed è qualcosa più di un sogno. Nella Dfb–Pokal l’unico rischio potrebbe essere la sottovalutazione degli avversari. Mentre in Champions League certo è tutto più difficile, ma nessuna rivale ad oggi ha mostrato la qualità e la forma del Bayern.

La squadra di Kompany vince e segna praticamente sempre. Con Kane, con le ali Luis Diaz e Olise, con le riserve Guerreiro e Jackson. Per ora ha fatto perfino a meno del talento di Musiala, che è rientrato dopo un lungo infortunio e ancora non ha mostrato la sua miglior versione. Il fatto che Gnabry e Karl siano finiti in infermeria è per ora l’unico granellino di sabbia in un ingranaggio quasi perfetto.

Gli altri invece pagano gli sforzi della Champions. Il Psg – prossimo rivale dei bavaresi in semifinale – ha perso con il Lione e riaperto perfino la Ligue One: il Lens – con una partita in più – dista solo un punto in classifica e va ancora giocato lo scontro diretto. I parigini, nonostante l’incredibile gap economico con le altre squadre francesi, stanno facendo molta fatica a chiudere il campionato. La sfida tra questo Bayern e i campioni in carica si preannuncia uno spettacolo totale.

Dall’altra parte del tabellone ci sono Arsenal e Atletico Madrid. La squadra di Arteta sembra l’Inter di un anno fa: nel tentativo di vincere in Europa, si sta sgretolando in Premier League. Ha perso contro il Manchester City, che ora può tentare l’aggancio e completare una clamorosa rimonta. All’Atletico di Simeone non va molto meglio: in Liga ha alzato bandiera bianca, accontentandosi del quarto posto. Puntava a vincere la Copa del Rey, ma dopo le fatiche europee è stato battuto ai rigori in finale dalla Real Sociedad. Il rischio per entrambe è di finire la stagione con zero titoli. Il Bayern invece ne ha già vinto uno e punta a vincerli tutti.