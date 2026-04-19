Tragedia a Nurburgring: Juha Miettinen muore dopo un incidente tra sette auto. Verstappen: “Uno choc”

Lo scontro è avvenuto sabato durante la prova sul circuito del Nordschleife, in Germania, dove anche il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen si sta preparando per partecipare

Tutti aspettavano Max Verstappen, ma a catturare l’attenzione nella prova endurance alla 24 ore di Nurburgring è stato purtroppo un incidente mortale. Juha Miettinen, pilota di 66 anni, è morto infatti dopo uno scontro avvenuto sabato durante la prova sul circuito del Nürburgring Nordschleife, in Germania, dove anche il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen si sta preparando per partecipare. Gli organizzatori dell’ADAC 24h Nürburgring Qualifiers hanno comunicato che Juha Miettinen è deceduto dopo un incidente che ha coinvolto sette vetture. Aveva 66 anni.

“A seguito dell’incidente tra diversi veicoli, la direzione gara ha immediatamente interrotto la corsa per consentire ampie operazioni di soccorso e recupero”, si legge in una nota. “Nonostante l’immediato intervento dei servizi di emergenza, i medici non sono riusciti a salvare il pilota coinvolto, Juha Miettinen, dopo che era stato estratto dal veicolo; il decesso è avvenuto presso il Centro Medico, nonostante tutti i tentativi di rianimazione“.

Gli organizzatori hanno aggiunto che gli altri sei piloti coinvolti sono stati trasferiti al centro medico e in ospedali della zona per accertamenti precauzionali e che nessuno di loro versa in condizioni pericolose per la vita. La gara si corre ugualmente oggi, domenica 19 aprile, ma verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Miettinen durante lo schieramento in griglia.

Verstappen sta utilizzando le prove di questo fine settimana per prepararsi alla sua prima 24 ore (in Formula 1 c’è ancora la sosta), in programma sullo storico circuito il 16-17 maggio. “Sono shockato da quello che è accaduto oggi. Il motorsport è qualcosa che tutti amiamo, ma in momenti come questo ci ricorda quanto possa essere pericoloso. Invio le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Juha”, ha scritto. Ieri l’olandese non era in pista, ma dovrebbe gareggiare oggi al volante di una Mercedes.

Lungo quasi 13 miglia (20,8 chilometri), immerso tra le colline boscose tedesche, con oltre 150 curve e barriere spesso molto vicine alla pista, il tracciato del Nordschleife al Nürburgring è noto per l’elevato livello di rischio. La Formula 1 non corre qui dal 1976, quando morì Niki Lauda.