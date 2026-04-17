Flavio Cobolli continua la sua corsa sulla terra rossa di Monaco di Baviera e conquista per la prima volta in carriera la semifinale del “BMW Open by Bitpanda”, torneo ATP 500. Il tennista romano, numero 16 del ranking mondiale e quarta testa di serie del tabellone, ha superato con autorità il ceco Vit Kopriva con un netto 6-3 6-2 in meno di un’ora e mezza di gioco. In semifinale, in programma sabato 18 aprile, l’azzurro affronterà Alexander Zverev, numero uno del seeding e padrone di casa.

Per Cobolli si tratta di un altro passo avanti in una stagione già molto positiva. L’azzurro, che nel 2026 ha vinto 13 delle 21 partite disputate nel circuito ATP, insegue il secondo titolo dell’anno dopo il successo conquistato ad Acapulco, risultato che lo ha portato fino al best ranking di numero 13 del mondo. Sulla terra battuta, superficie su cui nel 2025 aveva già ottenuto i suoi primi due titoli ATP a Bucarest e Amburgo, il rendimento resta particolarmente solido, come confermano le 18 vittorie nelle ultime 24 partite.

Nel match contro Kopriva, numero 78 del ranking, Cobolli ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute. Dopo aver annullato una palla break in apertura, ha preso il controllo del primo set portandosi avanti 3-1 grazie alla pressione costante sul servizio dell’avversario. Nonostante un momentaneo ritorno del ceco fino al 3-3, l’azzurro ha ritrovato continuità e ha piazzato il break decisivo sul 5-3, chiudendo poi il parziale con autorità. Nel secondo set la superiorità di Cobolli è emersa in modo ancora più netto. Dopo aver salvato tre palle break consecutive in avvio, il romano ha progressivamente preso il largo, approfittando del calo di Kopriva e dominando gli scambi fino al 5-1. Qualche sbavatura nel finale non ha cambiato l’inerzia del match: al servizio per la vittoria, Cobolli ha chiuso al quarto match point, sigillando l’accesso alla semifinale.

Per il 28enne ceco, reduce dal best ranking raggiunto a marzo grazie alla semifinale di Rio de Janeiro, si interrompe così una settimana comunque positiva, impreziosita anche dal successo negli ottavi contro l’azzurro in tabellone, Luciano Darderi. Cobolli diventa invece il primo semifinalista del torneo e raggiunge la sua terza semifinale stagionale dopo quelle di Delray Beach e del Mexican Open, poi vinto. Un risultato che riporta un italiano tra i migliori quattro a Monaco di Baviera a sette anni dall’ultima volta, quando nel 2019 ci riuscirono Matteo Berrettini e Marco Cecchinato.