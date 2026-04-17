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Ultimo aggiornamento: 15:39

The Bold Champions, le pagelle | Flick (5) prende decisioni assurde e il Barcellona va a casa, Olise (9) è il demolitore numero uno del Real

di Stefano Boldrini
Tutti i voti dopo le due notti europee - Spettacolo tra bavaresi e Blancos, ma a deciderla è il solito esterno francese. L'avventura di Arbeloa è ormai agli sgoccioli. Disastro dell'allenatore dei catalani: inspiegabile togliere Ferran Torres, troppo alta la linea difensiva
The Bold Champions, le pagelle | Flick (5) prende decisioni assurde e il Barcellona va a casa, Olise (9) è il demolitore numero uno del Real
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Il 2-1 in casa dell’Atletico Madrid di un Barcellona che ha salutato l’Europa dopo lo 0-2 dell’andata, ma ha fatto soffrire fino al 98’ la banda di Simeone; il 4-3 show di BayernReal Madrid che catapulta in semifinale la squadra tedesca; il 2-0 del Psg a Liverpool: tre sfide di grandissimo calcio nel ritorno dei quarti di Champions. Unica partita “normale”, lo 0-0 di ArsenalSporting, con i Gunners condizionati sicuramente dalla trasferta di domenica in casa del Manchester City, in cui si decideranno i destini della Premier League. Il programma delle semifinali: Psg-Bayern, Arsenal-Atletico Madrid, preparate i pop corn.

IN

9 OLISE
È il demolitore numero uno del Real Madrid. Il gol del 4-3 nel match di ritorno non solo blinda la qualificazione del Bayern Monaco, ma è anche un capolavoro balistico.

8 RUGGERI&MARCOS LLORENTE
Il primo lotta senza paura contro Lamine Yamal, il secondo è impressionante negli strappi e nei recuperi fino all’ultimo secondo. L’approdo in semifinale dell’Atletico Madrid, al netto del gol di Lookman e del 2-0 dell’andata, passa attraverso questi due giocatori, simboli del Cholismo.

7,5 VITINHA
Il copione del Psg è nel fosforo di questo campione. Un fuoriclasse al servizio di sua maestà Luis Enrique.

7 TORRES
Fa il possibile e l’impossibile per rimettere in corsa il Barcellona. Saluta la Champions a testa altissima.

OUT

5 FLICK
Assurdo richiamare in panchina Torres, scriteriata – come sempre – la linea di difesa, troppo alta. Il Barcellona regala momenti di calcio sublime, ma nella vita bisogna essere anche pratici.

5 ARBELOA
La sua avventura sulla panchina del Real è già agli sgoccioli. Saluterà a fine stagione, bocciato dai risultati: 7 sconfitte in 21 gare, Liga e Champions sfumate in largo anticipo.

4,5 SLOT
L’annata sbagliatissima del Liverpool inchioda il tecnico olandese. Il patatrac parte da lontano: da un mercato estivo in cui si è pensato soprattutto agli attaccanti e poco ai difensori.

4 LENGLET
Il ventre molle della retroguardia dell’Atletico Madrid. In un reparto aggredito dall’attacco del Barça, lui rischia di dare il colpo di grazia.

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