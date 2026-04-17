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Ultimo aggiornamento: 6:29

“Come se ne saltassimo quattro di fila”: Bertolucci profetico sull’Italia ai Mondiali, il commento a Wimbledon 2001 oggi fa impressione

di Redazione Sport
In un video riemerso online, l’ex tennista durante una telecronaca aveva paragona la crisi australiana nel tennis a un’assenza prolungata della Nazionale italiana dalla Coppa del Mondo
“Come se ne saltassimo quattro di fila”: Bertolucci profetico sull’Italia ai Mondiali, il commento a Wimbledon 2001 oggi fa impressione
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“Come se l’Italia non si qualificasse ai Mondiali di calcio per quattro edizioni consecutive”. Una frase buttata lì nel 2001, che ora però è diventata profetica. Sta circolando sul web in queste ore un video di Paolo Bertolucci, ex tennista e oggi opinionista a Sky Sport, autore di un commento durante una telecronaca che oggi fa riflettere alla luce delle recenti vicende della Nazionale di calcio, che non si è qualificata per la terza volta consecutiva alla Coppa del Mondo.

Il video risale alla finale dello slam londinese su erba 2001 tra Pat Rafter e Goran Ivanišević. In quel caso, il giornalista Angelo Mangiante stava analizzando il periodo complicato vissuto dal tennis australiano, ricordando: “Dagli Australian Open del 1976, quelli vinti da Mark Edmondson in un’edizione disertata dai migliori, fino al 1997, quando ha vinto Rafter a Flushing Meadows, in vent’anni gli australiani hanno riportato a casa solamente un titolo dello Slam qui (a Wimbledon, ndr). Decisamente poco”, aveva dedotto Mangiante.

A quel punto era intervenuto Paolo Bertolucci, che per rendere l’idea della crisi utilizzò un paragone molto forte: “Per l’Australia è un disastro completo, una nazione che vive e respira di tennis. È come se noi non ci qualificassimo ai Mondiali di calcio per quattro edizioni consecutive”. A più di vent’anni di distanza, quelle parole suonano sorprendentemente attuali. L’Italia, infatti, ha già mancato la qualificazione a tre edizioni consecutive dei Mondiali di calcio, rendendo quel paragone di allora meno lontano dalla realtà di quanto si potesse immaginare. Una profezia che si avvererebbe nel caso in cui l’Italia dovesse mancare i Mondiali anche nel 2030.

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