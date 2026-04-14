La notte magica di Mancini: prima vince il campionato, poi in Champions League elimina Inzaghi (che adesso è sotto accusa)

Prima la grafica di campioni del Qatar, dopo qualche minuto la grafica degli undici titolari nel match del giorno. No, quello dell’Al–Sadd non è stato un errore social. Perché la squadra di Roberto Mancini ha vinto il campionato mentre viaggiava sul pullman, a Gedda, direzione stadio per la sfida di ottavi di finale di Champions League asiatica contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Decisiva la sconfitta dello Shamal nella penultima giornata di campionato, che rimane così a -5 con una sola partita da giocare.

La serata magica di Roberto Mancini è proseguita dopo, quando ha eliminato ai calci di rigore l’Al Hilal di Inzaghi, qualificandosi per i quarti di finale di Champions League, dove sfiderà il Vissel Kobe, squadra giapponese nota soprattutto per aver avuto in passato in rosa Andrés Iniesta. Una giornata da sogno quindi per Mancini, che ha permesso al club di Doha di vincere il 19esimo scudetto della propria storia, il terzo di fila, come nel terzetto di anni tra il 1987 e il 1989. E adesso culla il sogno Champions. Contro il club di Simone Inzaghi è stata una partita pazzesca: 3-3 al termine dei tempi supplementari e vittoria ai calci di rigore. Fatali gli errori di Benzema e Bouabre per i sauditi mentre per la squadra di Mancini ha sbagliato Roberto Firmino.

Un 3-3 ricco di emozioni, con l’Al Hilal avanti per tre volte (1-0, 2-1 e 3-2) con i gol di Milinkovic-Savic, Al Dawsari e Marcos Leonardo e la risposta dell’Al Sadd con Claudinho, Mujica e Firmino. Se da una parte Mancini festeggia, dall’altra Simone Inzaghi è in crisi nera. Il campionato è quasi andato (-5 a 5 giornate dalla fine), la Champions League fa ormai parte del passato. L’unica competizione che rimane è la King Cup, la Coppa d’Arabia (l’equivalente della nostra Coppa Italia insomma), dove l’Al Hilal è in finale. E intanto i tifosi insorgono di nuovo sui social dopo qualche mese: “vattene”, “inadeguato” e “umiliazione meritata”, tra i commenti più ricorrenti sotto il post dell’Al Hilal.