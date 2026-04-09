Il fan club “Red Bulls Taubenbach”, di fronte ai prezzi folli dei biglietti per Madrid, ha deciso di organizzare una trasferta epica. E ha pure risparmiato

I prezzi dei voli alle stelle, sospinti dall’alta domanda per una sfida di cartello ma anche dal più ampio scenario internazionale segnato dall’aumento del costo del petrolio, hanno spinto un gruppo di tifosi del Bayern Monaco a trovare una soluzione alternativa. In un periodo in cui il caro viaggi è alimentato dalla guerra in Medio Oriente, con ricadute dirette sui costi dell’energia e quindi del trasporto aereo, raggiungere Madrid per assistere alla partita di Champions League contro il Real era diventato proibitivo: in alcuni casi i biglietti superavano i 900 euro.

Di fronte a queste cifre, il fan club “Red Bulls Taubenbach” ha deciso di organizzarsi autonomamente, noleggiando un intero aereo charter da 180 posti. Una scelta che ha permesso di dividere le spese tra tutti i partecipanti e abbattere i costi: ogni tifoso ha pagato circa 475 euro, poco più della metà rispetto alle tariffe disponibili sul mercato. Così sono partiti alla volta di Madrid per assistere all’andata dei quarti di finale di Champions.

L’iniziativa si è rivelata un successo, non solo dal punto di vista economico. Il viaggio si è trasformato in un momento di condivisione collettiva: durante il volo verso la capitale spagnola, i sostenitori bavaresi hanno animato l’aereo con cori, canti e brindisi, creando una sorta di “curva volante” che ha anticipato l’atmosfera dello stadio. I video dell’esperienza sono rapidamente diventati virali sui social. Una volta atterrati a Madrid, i 180 tifosi hanno raggiunto il Santiago Bernabeu per sostenere la squadra. E la trasferta si è conclusa nel migliore dei modi: il Bayern ha vinto 2-1 contro il Real. Una vittoria al Bernabeu che i bavaresi aspettavano da 25 anni.