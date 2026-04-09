A Montecarlo si entra nel vivo. Oggi, 9 aprile, è il giorno degli ottavi di finale, con l’Italia ancora protagonista, già a partire dal mattino. La sfida più dura infatti spetta a Matteo Berrettini, pronto alla lotta contro il nuovo astro nascente del tennis mondiale, Joao Fonseca. Poco dopo sarà in campo anche Jannik Sinner contro Tomas Machac: in palio ci sono i quarti del primo Masters 1000 stagionale sulla terra rossa.

Berrettini cerca il secondo scalpo di lusso, dopo aver rifilato un doppio bagel (6-0 6-0) a Daniil Medvedev. Fonseca al secondo turno ha superato lo scoglio Arthur Rinderknech. Il 19enne brasiliano, dopo aver perso sia con Sinner che con Alcaraz sul cemento americano, cerca ora il definitivo salto di qualità sulla terra rossa del Principato. Per Berrettini si prospetta un match durissimo: il romano però ha un disperato bisogno di punti e di vittorie, per risalire la china sia moralmente sia nella fredda classifica Atp, dove oggi occupa la posizione numero 90.

Più agevole l’impegno di Sinner contro Machac: il tennista ceco a sorpresa ha battuto Francisco Cerundolo in due set. L’altoatesino ha cominciato alla grande il suo torneo, sconfiggendo senza alcun problema Humbert e si è ritirato dal torneo di doppio con Bergs proprio per concentrarsi – come il belga, che ha battuto Rublev – esclusivamente sul singolare. Per lui Montecarlo doveva essere un torneo di transizione, ma si sta delineando la grande occasione di tentare fin da subito l’assalto al numero 1 al mondo. In tal senso, Carlos Alcaraz scenderà in campo subito dopo di lui: di fronte avrà l’argentino Tomás Etcheverry, un ottimo terraiolo che però non dovrebbe poter impensierire lo spagnolo.

Atp Montecarlo: gli italiani in campo oggi

Il primo tra gli italiani a scendere in campo oggi è Matteo Berrettini, che apre il programma del “Court des Princes” (il campo numero 1) contro Joao Fonseca alle ore 11. Sinner invece scende in campo nel secondo match del centrale, dopo il primo che vede di fronte Zizou Bergs e Alexander Zverev, bravo a battere in rimonta Garin.

Berrettini vs Fonseca – ore 11 (Court des Princes)

vs Fonseca – ore 11 (Court des Princes) Sinner vs Machac – 2° match dalle 11 (Court Ranieri III)

Atp Montecarlo, il programma di giovedì 9 aprile

Court Ranieri III

ore 11

Bergs-Zverev

a seguire

Sinner-Machac

a seguire

Alcaraz-Etcheverry

a seguire

Vacherot-Hurckacz

Court des Princes

ore 11

Berrettini-Fonseca

a seguire

Auger-Aliassime-Ruud

a seguire

Lehecka-Bublik

a seguire

De Minaur-Blockx

Dove vedere l’Atp Montecarlo in tv e streaming

Le partite del torneo di Montecarlo sono visibili in diretta in tv solo dagli abbonati a Sky. Per vedere Jannik Sinner contro Machac, Matteo Berrettini contro Fonseca e gli altri match, i canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. In streaming tutti i match vengono trasmessi su SkyGo e per gli abbonati alla piattaforma Now. Solo la finale del torneo, domenica 12 aprile alle ore 15, viene trasmessa anche in chiaro su TV8.