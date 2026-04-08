L'associazione ha presentato esposti e fatto istanza di accesso civico: "Alcune amministrazioni capiscono solo la lingua dei tribunali"

“Su una vicenda di così grande rilevanza come quella legata alla gestione del patrimonio arboreo di Roma non potevamo non intervenire. Anche per chiarire che tagliare in una zona vincolata senza autorizzazione paesaggistica è un reato”. Stefano Deliperi è il presidente del Gruppo di Intervento Giuridico (GrG), un’associazione ambientalista che si occupa, ormai da più di trent’anni, della difesa dell’ambiente e della salute pubblica in tutto il territorio nazionale. “Siamo nati a Cagliari, ma poi siamo arrivati in tutte le regioni d’Italia e facciamo questa attività sia con iniziative proprie sia in base alle tantissime segnalazioni da parte di cittadini, di comitati e di associazioni locali, ne arrivano ormai più di 3.000 all’anno”.

Avete pubblicato una nota molto dura sulla gestione degli alberi di Roma da parte di questa amministrazione, definendola “sconcertante”.

Il patrimonio verde romano è uno tra più estesi per quanto riguarda le capitali europee, eppure viene gestito in maniera decisamente poco adeguata. Infatti, gran parte della città di Roma è tutelata sia con vincolo paesaggistico che con vincolo culturale. Questo significa che nessuno può svegliarsi la mattina e tagliare un albero perché ritiene che ci siano problemi di sicurezza o altro, problemi che spesso e volentieri non sono poi adeguatamente certificati e dimostrati. Qualsiasi tipo di intervento deve essere preventivamente autorizzato sia sotto il profilo paesaggistico che sotto il profilo culturale. Ma questo non avviene.

Che cosa avete fatto, nello specifico?

In data 31 marzo, abbiamo fatto specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozioni degli opportuni provvedimenti riguardo la gestione del verde di Roma Capitale, coinvolgendo il ministero della Cultura, la Sopraintendenza Capitolina e per l’Archeologia, l’Agenzia Roma Natura, i Carabinieri del Nucleo di Tutela Patrimonio Culturale e Forestale e informando la procura della Repubblica.

Quali sono le violazioni principali ipotizzate?

Violazione del vincolo paesaggistico, violazione del vincolo culturale, violazione della normativa in materia di tutela delle aree ReteNatura 2000,violazione dello stesso Regolamento del verde comunale, ad esempio rispetto alle capitozzature, che sono vietate. La confusione regna nella gestione del verde pubblico e forse è il minimo che si possa dire.

Quali sono stati i casi di cattiva gestione?

Penso per esempio al caso di Viale Quattro Venti che i romani conoscono bene. Si è scoperto che il taglio degli alberi che era privo di autorizzazioni storico-culturali della Soprintendenza speciale per l’Archeologia. La via è tutelata, quindi senza autorizzazioni non si poteva tagliare nulla. Oltretutto il taglio avvenne in pieno periodo nidificazione e nell’assenza di dimostrazione del pericolo o della malattia degli alberi. Noi abbiamo provveduto a fare le opportune denunce sia a livello amministrativo, che a livello penale. Sappiamo che la segnalazione alla Procura della Repubblica di Roma è arrivata.

L’altro fronte sul quale si è intervenuti con tagli pesanti è quello dei pini storici o alberi del centro storico.

Vogliamo scoprire se le autorizzazioni c’erano o meno. Nell’ultima azione legale fatta proprio nei giorni scorsi, abbiamo chiesto tutti gli atti relativamente ai tagli degli alberi avvenuti praticamente dall’inizio di gennaio di quest’anno in tutta l’area del centro storico di Roma, oltre a quelli avvenuti in alcune delle più importanti ville storiche, da Villa Borghese a Villa Pamphili. Tra l’altro quelle aree fanno parte di una area protetta anche ai sensi della Rete Natura 2000. Quindi in quelle aree deve essere fatto anche un ulteriore procedimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale che non ci risulta sia è stato fatto.

Gli amministratori temono le conseguenze penali di casi tragici. Oppure giustificano gli abbattimenti con i cantieri.

Purtroppo possono avvenire eventi imponderabili ed esserci eventi atmosferici particolari. Anche un albero sano può cadere, ma se non ci sono né pericoli né malattie accertate non si deve tagliare. La scusa dei cantieri è assurda, non è che possiamo fare tabula rasa per dei lavori. Continuiamo a dimenticare che se l’albero sorge su un’area pubblica fa parte del patrimonio collettivo e tagliarlo significa anche impoverire sotto il profilo economico il patrimonio di tutti. Con conseguenze sanitarie pesanti.

Una volta tagliati, poi, gli alberi sono distrutti per sempre. Cosa prevede la legge?

Nel momento in cui accerta l’assenza di un’autorizzazione paesaggistica e di un’autorizzazione culturale il ministero della Cultura e la Soprintendenza speciale per Roma devono ordinare il ripristino di alberi devono della stessa tipologia e della stessa età e deve essere emanata una sanzione amministrativa nei confronti del responsabile.

Come posso difendersi i cittadini?

Facendo le dovute segnalazioni a chi deve intervenire, quindi ai Carabinieri Forestali, ai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale oltre che al ministero della Cultura e alla Sovrintendenza speciale per Roma. Ripeto, Roma, soprattutto nelle zone del centro, è tutelata con vincolo culturale e vincolo paesaggistico.

Voi procedete sempre per via giuridica, giusto?

Gli esposti sono l’unica lingua che capiscono. E, ripeto, le amministrazioni rischiano di andare a processo, come a Cagliari, dove c’è un procedimento in corso, partito da nostre segnalazioni, proprio per i tagli non autorizzati. Alcuni sono stati già condannati: funzionari comunali e un dirigente di società che aveva l’appalto per il verde. Insomma, anche a Roma a furia di tagliare alberi per evitare processi si rischia di finirci comunque. Che cosa si aspetta a rispettare le leggi?