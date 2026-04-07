L'Europa che conta è il grande obiettivo stagionale di Como, Juventus, Roma e Atalanta. La squadra di Fabregas guida il gruppo, i nerazzurri hanno due scontri diretti per tentare una clamorosa rimonta

Quattro squadre per un solo posto. Mentre il podio della Serie A si sta delineando in modo definitivo, Como, Juventus, Roma e Atalanta sono racchiuse in cinque punti (tra i 58 dei comaschi e i 53 della Dea). L’obiettivo? La qualificazione in Champions League. E ora un passo falso può davvero fare la differenza. A sette giornate dal termine della stagione ecco il calendario a confronto delle protagoniste ancora in corsa per un posto nell’Europa che conta, il toccasana per i bilanci e il passaggio obbligato per un futuro migliore.

Il calendario del Como: Inter, Napoli e la Coppa Italia nel mezzo

Dopo il mezzo passo falso di Udine (perché considerando l’andamento stagionale dei biancoblù lo 0-0 contro la squadra di Runjaić ha il sapore di due punti persi), e con 58 punti conquistati, alla squadra di Fàbregas mancano sette giornate per chiudere la stagione al meglio. E con una posizione privilegiata. In meno di tre settimane il Como affronterà l’Inter, prima in campionato e poi in Coppa Italia. Nel mezzo c’è il Sassuolo. In ordine, nel rush finale, i biancoblù affronteranno Genoa, Napoli (al Sinigaglia), Verona, Parma e Cremonese.

Il calendario della Juve: lo scontro diretto decisivo con l’Atalanta

La Juventus approfitta appunto del pari del Como e della sconfitta della Roma: contro il Genoa non sbaglia. Ora la classifica dice 57 punti, a -1 dall’ambita quarta posizione. Contro l’Atalanta sarà uno spartiacque decisivo: poi Bologna e ancora Milan a San Siro. Verona e Lecce per conquistare più punti possibili. Il finale di stagione regala dei grandi classici: Fiorentina e il derby della Mole contro il Torino.

Il calendario della Roma: ci sono Atalanta e Lazio

Ripartire per dimenticare la pesante sconfitta contro l’Inter. La Roma continuerà la sua corsa alla Champions League passando dall’Olimpico e con 54 punti. Pisa e poi Atalanta. A seguire Bologna, Fiorentina e Parma. Gasperini chiuderà la stagione con il derby contro la Lazio e la partita sul campo del Verona.

Il calendario dell’Atalanta: contro la Juve l’ultima occasione?

Come già detto per la Juventus, anche per l’Atalanta vale lo stesso discorso. Perché lo scontro diretto contro i bianconeri del prossimo 11 aprile può valere una stagione. In coda alle squadre ancora in corsa per un posto in Europa (53 punti) la Dea non può più permettersi passi falsi. Dopo la partita casalinga contro la Juve ci sarà la trasferta all’Olimpico contro la Roma. Altro scontro diretto, altri tre punti che potenzialmente possono spostare gli equilibri. Prima di Cagliari e Genoa c’è anche l’impegno in Coppa Italia contro la Lazio. A seguire Milan, Bologna e Fiorentina.

Arrivo a pari punti: cosa succede

Ma cosa succede se due o più squadre coinvolte terminano il campionato a pari punti? In questo caso sarà necessario tener conto di questi cinque criteri per determinare la classifica finale: i punti fatti negli scontri diretti tra tutte le squadre a parità di punti; la differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti; la differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; il maggior numero di reti segnate nell’intero campionato. Per ultimo, se non si dovesse arrivare a un quadro chiaro dopo i primi quattro parametri, entra in gioco il sorteggio.

Serie A, la classifica dopo 31 giornate

1) Inter – 72 punti

2) Napoli – 65 punti

3) Milan – 63 punti

4) Como – 58 punti

5) Juventus – 57 punti

6) Roma – 54 punti

7) Atalanta – 53 punti