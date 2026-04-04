L’Italia e Roma ci riprovano ancora. Dopo il fallimento della candidatura per il 2027 (ritirata quasi due anni fa), Roma si è ricandidata per ospitare i Campionati del mondo del 2029 o 2031. A comunicalo è la Federazione Italiana di Atletica Leggera, che ha trasmesso la candidatura alla World Athletics. Il progetto è stato ritenuto valido dal Governo, che tramite il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha prodotto una lettera di sostegno, inserita nel dossier.

Secondo l’iter stabilito dalla World Athletics, le città candidate all’organizzazione dei Campionati del mondo potranno farlo fino al 5 agosto. Nel mese di settembre la federazione mondiale di Atletica leggera sceglierà la città che organizzerà la rassegna iridata. Da quando esistono i Mondiali – tra gli ideatori l’italiano Primo Nebiolo – dal 1983 con l’evento che si disputò a Helsinki in Finlandia, l’Italia è stata sede della seconda edizione dal 29 agosto al 6 settembre del 1987 allo Stadio Olimpico di Roma. Lo stesso impianto che era già stato in precedenza teatro dei Giochi olimpici del 1960 e dei Campionati europei del 1974. Nel giugno del 2024 l’impianto al Foro Italico ospitò la manifestazione continentale per le categorie assolute con l’Italia grande protagonista.

La decisione arriva a quasi due anni di distanza dal fallimento del primo tentativo, quando la Federazione italiana di atletica leggera ha comunicato il ritiro della candidatura di Roma per l’edizione 2027 dopo averla presentata un mese prima. La decisione, come spiega la Fidal in una nota, fu “conseguente alla presa d’atto dell’assenza dei requisiti minimi per partecipare al confronto”.

Nella documentazione presentata mancava infatti un tassello fondamentale. La lettera di garanzia trasmessa dal Governo, infatti, non recepiva tutte le indicazioni di World Athletics, in particolare su un aspetto di primaria importanza: la garanzia della copertura dell’intervento economico descritto nel budget della manifestazione. Cioè gli 85 milioni di euro di contributi pubblici necessari per l’organizzazione dell’evento più gli investimenti infrastrutturali.