Atp Monte Carlo 2026, Sinner fa l’esordio contro un francese | Italiani in tabellone, programma e dove vedere il torneo in tv e streaming

O il 17enne Moise Kouamé o l’esperto Ugo Humbert. Sarà un francese l’avversario di Jannik Sinner al primo turno del’Atp di Monte Carlo, primo Masters 1000 su terra rossa della stagione. Il numero due al mondo arriva all’appuntamento dopo una seconda parte di stagione su cemento entusiasmante, viste le vittorie conquistate a Indian Wells e Miami, i due Masters 1000 che gli hanno permesso di completare il Sunshine Double.

Sinner non sarà però l’unico italiano in tabellone nel Masters 1000 del Principato: presenti anche Lorenzo Musetti dopo i problemi fisici, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini. C’è grande attesa ovviamente per Sinner, ma anche per capire le condizioni di Musetti e per “testare” Flavio Cobolli, chiamato al salto di qualità in questo momento della stagione, sulla sua superficie preferita. Tornando a Sinner, in caso di successo a Monte Carlo – a prescindere dal risultato di Carlos Alcaraz – tornerà numero uno al mondo dopo aver perso la testa del ranking nella parte finale della scorsa stagione.

Atp Monte-Carlo, il primo turno degli italiani

Sinner e Musetti con bye, Berrettini e Cobolli contro un qualificato, Luciano Darderi contro Hubert Hurkacz. Questi gli avversari degli italiani al primo turno di Monte Carlo. Partendo da Jannik Sinner, ovviamente entrerà direttamente al secondo turno, dove affronterà come detto uno tra Kouamé e Humbert. A prescindere quindi sfiderà un francese.C’è attesa per Lorenzo Musetti, che al secondo turno fa l’esordio contro Vacherot (padrone di casa) e Majchrzak. Vacherot può creare qualche problema all’italiano, per tanti fattori. Berrettini e Cobolli attendono la fine delle qualificazioni, mentre Darderi non fortunatissimo all’esordio: affronterà Hurkacz, tennista polacco che non ha sicuramente nella terra la sua superficie preferita, ma rimane comunque un avversario di qualità.

[2] SINNER (Ita) bye (al 2° turno contro Kouamè o Humbert)

(Ita) bye (al 2° turno contro Kouamè o Humbert) [4] MUSETTI (Ita) bye (al 2° turno con Vacherot o Majchrzak)

(Ita) bye (al 2° turno con Vacherot o Majchrzak) [10] COBOLLI (Ita) vs Q

(Ita) vs Q [15] DARDERI (Ita) vs Hurkacz (Pol)

(Ita) vs Hurkacz (Pol) [WC] BERRETTINI (Ita) vs Q

Il cammino di Sinner

Jannik Sinner debutterà nel Principato tra martedì e mercoledì contro il vincente del derby francese tra Kouamé e Humbert. Nella parte di tabellone dell’altoatesino, tra gli avversari da temere, ci sono Felix Auger–Aliassime e Sascha Zverev: Sinner potrebbe incontrare i due tra quarti di finale e semifinale, mentre l’incrocio con Alcaraz o Musetti è possibile solo in finale, essendo entrambi nell’altra parte di tabellone.