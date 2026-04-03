“Stavo parlando con il presidente”: la polizia Usa diffonde il video dell’arresto di Tiger Woods

La polizia di Jupiter ha diffuso il video dell’arresto di Tiger Woods, poi rilasciato su cauzione. Il golfista in stato di ebrezza ha distrutto il 27 marzo scorso la sua auto in un incidente in Florida, vicino alla sua residenza a Jupiter Island. Woods era alla guida di un Land Rover che ha urtato un rimorchio di un camion. Nelle riprese delle bodycam degli agenti intervenuti, il 50enne appare in stato confusionale e afferma: “Stavo guardando il telefono e, tutto d’un tratto, boom!”. Sullo sfondo dell’inquadratura si vede il mezzo distrutto sull’asfalto.

Woods riferisce alla polizia, tra le altre cose, di essere al telefono con “il presidente” mentre un’agente gli chiede: “Rimanga qui con noi per favore”. Il vincitore di 15 titoli Major viene sottoposto a un alcol test per poi essere ammanettato. “Credo che le sue normali facoltà siano compromesse e che sia sotto l’effetto di una sostanza sconosciuta, quindi in questo momento è in arresto per guida in stato di ebbrezza” dice l’agente. “Vengo arrestato?”, le chiede Woods, che appare visibilmente sbalordito.

La polizia perquisendo Woods ha trovato due pillole di idrocodone, un potente farmaco antidolorifico derivato dalla codeina. Nel verbale dello sceriffo della contea di Martin si legge che il campione aveva dichiarato di aver assunto dei farmaci su prescrizione medica nel corso della giornata. In altre immagini che riprendono il retro dell’auto della polizia il golfista singhiozza, sbadiglia e si assopisce più volte nei 15 minuti del tragitto verso la centrale.