“Tiger Woods aveva gli occhi iniettati di sangue e delle pillole di idrocodone in tasca”: il rapporto dello sceriffo dopo l’incidente d’auto

Il golfista si è ribaltato con la sua auto in Florida: è stato arrestato e poi rilasciato, rifiutando di sottoporsi a un test delle urine. Le testimonianze degli agenti quindi potrebbe diventare cruciali

“Tiger Woods aveva gli occhi iniettati di sangue e vitrei, le pupille dilatate e delle pillole di idrocodone in tasca”. È scritto nero su bianco nel rapporto dell’ufficio dello sceriffo della contea di Martin, pubblicato oggi, che descrive lo stato in cui si trovava la star del golf dopo il terribile incidente d’auto avvenuto il 27 marzo scorso in Florida, non lontano dalla residenza di Woods a Jupiter Island.

L’idrocodone è un potente analgesico oppioide semisintetico, derivato dalla codeina, usato principalmente per trattare il dolore cronico grave. È un farmaco che crea forte dipendenza e assuefazione, con effetti collaterali che includono nausea e sonnolenza. Lo sceriffo nel suo rapporto descrive le condizioni di Woods mentre veniva interrogato sul luogo dell’incidente: afferma che i suoi movimenti erano lenti e letargici, sudava mentre parlava con gli agenti e ha dichiarato di aver assunto farmaci su prescrizione la mattina stessa.

Il golfista è stato arrestato per guida in stato di ebrezza e poi rilasciato su cauzione. Woods ha accettato di sottoporsi a un test dell’etilometro che non ha rilevato tracce di alcol, ma si è rifiutato di sottoporsi a un test delle urine. Potrebbe però essere perseguito penalmente in base alla testimonianza degli agenti e ai video delle telecamere a disposizione. Il golfista stava viaggiando ad “alta velocità” su una strada residenziale sul lungomare di Jupiter Island venerdì, quando la sua Land Rover ha urtato un camion e si è ribaltata su un fianco. Gli investigatori ritengono che Woods, rimasto illeso, avesse assunto qualche tipo di farmaco o droga.

È la terza volta che Woods è coinvolto in un incidente d’auto: il precedente più recente risale al febbraio 2021, quando il suo SUV uscì di strada a Los Angeles ad alta velocità, causandogli molteplici lesioni alle gambe e alle caviglie. Ma Woods era anche già stato arrestato nel 2017 per guida in stato di ebbrezza. All’epoca, dichiarò di aver assunto un mix pericoloso di antidolorifici quando le autorità lo trovarono addormentato al volante della sua auto, con il motore ancora acceso e il lato del guidatore danneggiato. Woods si dichiarò colpevole di guida spericolata.