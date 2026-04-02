Quando il corner si batte a due passi da un pollaio: il “curioso” campo in Trentino | Domeniche Bestiali

Si avvicina la Pasqua, tempo di valori veri e non solo di bagordi indicibili. Ogni tanto l’essenza bisogna ritrovarla, noi delle Domeniche Bestiali ne abbiamo bisogno, e per farlo, come è importante in altri campi tornare nei luoghi simbolo dell’essenza, per noi è importante ripartire dai luoghi della bestialità. Altro che stadi da 8mila persone in Bosnia insomma. E da lì ripartire, ritrovando i valori della coerenza, porgendo l’altra guancia e pure l’altra mano.

L’ESSENZA

Questa rubrica nasce con l’obiettivo preciso di celebrare, con l’ironia, il calcio minore, quello pane e mortadella, quello di provincia. Ogni tanto si deroga dalle categorie dilettantistiche per attingere anche dall’estero e dagli altri sport, ma il faro rimane sempre quello e oggi sentiamo l’esigenza di purificarci. Come? Celebrando la meravigliosa foto che la bellissima pagina Facebook “Calcio Agricolo” ci ha concesso: il campo di Cavrasto, frazione di Bleggio Superiore in Trentino, dove se si batte un calcio d’angolo lo si fa con vista su un meraviglioso pollaio. L’essenza delle Domeniche Bestiali è lì, ne ringraziamo i custodi come gli amici di “Calcio Agricolo”.

LA COERENZA

In direzione ostinata e contraria. Sì, le Domeniche Bestiali sono così, e non fanno niente per nasconderlo, come Riccardo Femia, allenatore del Casale Corte Cerro, Seconda Categoria Piemonte, squalificato fino al 5 Maggio perché: “L’allenatore, dopo il provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, si rivolge in più occasioni verso l’arbitro con frasi estremamente irriguardose nei suoi confronti e detto comportamento è proseguito anche sugli spalti, dai quali non ha trovato di meglio da fare che urlare ad alta voce i medesimi epiteti”. Coerenza.

PORGI L’ALTRA BOTTIGLIA

Restituire quel che si è ricevuto. Non si può dire che i protagonisti delle Domeniche Bestiali siano avari o poco generosi. Per contro, sono sempre pronti a restituire ciò che prendono, come i tifosi dell’Atletico Gargano Calcio, Promozione Puglia, multati di 150 euro semplicemente perché pronti a restituire quanto ricevuto dall’allenatore avversario: “Propri sostenitori, a fine gara, proferivano insulti nei riguardi dell’allenatore avversario, rilanciandogli contro una bottiglia di plastica piena d’acqua lanciata dal predetto allenatore nei confronti dei predetti sostenitori”.

PORGI L’ALTRA MANO

Eh sì, le scene surreali pure sono essenziali in questo meraviglioso iperuranio di bestialità e rusticità. In Italia, come visto, ma anche all’estero, come in Olanda, dove durante la sfida tra Pec Zwolle e Ajax dove la calciatrice del Pec, Inske Weiman, ricevendo un passaggio da una compagna ha preso il pallone con entrambe le mani, finendo però espulsa.